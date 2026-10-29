VKR France : 50 ans de fabrication de fenêtres Velux dans la Somme

Industrie
Protherium, maillon fort industriel des thérapies radiopharmaceutiques
29/10/2026 Emmanuel Varrier
Gondreville (54)
L’usine VKR France, à Feuquières-en-Vimeu dans la Somme, fabrique des fenêtres de toit Velux depuis un demi-siècle. L’anniversaire a été célébré en même temps que l’inauguration d’un nouveau bâtiment qui symbolise le développement du site et de son activité.
Renaud Grasset, président de VKR France, et Sandrine Maguin, présidente de Velux France. © Cyrille Struy
L'usine s'étend aujourd'hui sur 60 000 m2 de bâtiments couverts et 27 hectares. © Imagizz communication
Un nouveau bâtiment de 5 000 m2 supplémentaires a été inauguré. © Imagizz communication
Le site emploie 400 personnes dans un bassin local baigné par la culture industrielle. © Cyrille Struy
L'usine réunit l'ensemble de la chaîne de production des fenêtres Velux. © Cyrille Struy
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