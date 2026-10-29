Industrie
Feuquières-en-Vimeu (80) Feuquières-en-Vimeu (80)
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VKR France : 50 ans de fabrication de fenêtres Velux dans la Somme

L’usine VKR France, à Feuquières-en-Vimeu dans la Somme, fabrique des fenêtres de toit Velux depuis un demi-siècle. L’anniversaire a été célébré en même temps que l’inauguration d’un nouveau bâtiment qui symbolise le développement du site et de son activité.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026
<p>Lancée en 1976 avec 6 000 m2 de bâtiments, VKR France a été la première usine que le groupe Velux a construit hors du Danemark, le pays fondateur de la célèbre fenêtre de toit il y a plus de 80 ans. Une fenêtre qui s’est imposée progressivement au point de faire de la France le deuxième marché du groupe après l’Allemagne. «<em>La France occupe depuis 50 ans une place stratégique dans l’histoire du groupe</em>, confirme Sandrine Maguin, la présidente de Velux France.<em> Il me paraît essentiel de continuer à nous appuyer sur cet ancrage historique et sur la solidité de notre outil industriel.

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