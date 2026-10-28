Industrie
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Portrait

Chauny : Maréchalle, la PME au service des éleveurs depuis 1945

Né en 1945 à Chauny, le groupe Maréchalle propose des solutions aux agriculteurs et notamment aux éleveurs en fabricant des cages qui servent à peser les animaux et à leur prodiguer des soins en toute sécurité. L’autre métier de l’entreprise réside dans l’activité de pesage avec un produit phare, le pont-bascule. Ce savoir-faire reconnu depuis plus de 80 ans fait de cette PME familiale un acteur clé du marché en France mais aussi à l’export. Bérangère Maréchalle, arrière-petite-fille du fondateur, incarne la 4e génération d’un groupe qui continue d’innover et de se renouveler.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 28 octobre 2026 - Mis à jour le 28 octobre 2026
<p>Maréchalle est un nom qui résonne aujourd’hui dans le monde de l’élevage français. Il faut dire que la société fondée en 1945 par Pierre-Joseph Maréchalle, un balancier de Chauny, a bénéficié de sa vision pionnière et peut-être plus encore de celle de son fils Pierre Jean qui rejoint l’aventure en 1952. À l’activité de commercialisation et de maintenance d’équipements de pesage de son père, qui fait toujours le succès de l’entreprise aujourd’hui, le fils ajoute alors la fabrication de bascules/ ensacheuses de charbon.&nbsp;</p><p>«<em>Mon arrière-grand-père était seulement balancier, il se .

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