Chauny : Maréchalle, la PME au service des éleveurs depuis 1945

Portrait

Né en 1945 à Chauny, le groupe Maréchalle propose des solutions aux agriculteurs et notamment aux éleveurs en fabricant des cages qui servent à peser les animaux et à leur prodiguer des soins en toute sécurité. L’autre métier de l’entreprise réside dans l’activité de pesage avec un produit phare, le pont-bascule. Ce savoir-faire reconnu depuis plus de 80 ans fait de cette PME familiale un acteur clé du marché en France mais aussi à l’export. Bérangère Maréchalle, arrière-petite-fille du fondateur, incarne la 4e génération d’un groupe qui continue d’innover et de se renouveler.