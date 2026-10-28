Chauny : Maréchalle, la PME au service des éleveurs depuis 1945

Industrie
AkzoNobel investit 27 millions d'euros à Montataire
28/10/2026 Virginie Kubatko
Montataire (60)
Né en 1945 à Chauny, le groupe Maréchalle propose des solutions aux agriculteurs et notamment aux éleveurs en fabricant des cages qui servent à peser les animaux et à leur prodiguer des soins en toute sécurité. L’autre métier de l’entreprise réside dans l’activité de pesage avec un produit phare, le pont-bascule. Ce savoir-faire reconnu depuis plus de 80 ans fait de cette PME familiale un acteur clé du marché en France mais aussi à l’export. Bérangère Maréchalle, arrière-petite-fille du fondateur, incarne la 4e génération d’un groupe qui continue d’innover et de se renouveler.
Bérangère Maréchalle dirige aujourd’hui l’entreprise avec son conjoint Erik Meijer. (c) Marie-Line Waroude
L'entreprise fabrique notamment des cages et pèse-bétail. (c) Marie-Line Waroude
L’atelier transforme chaque année 1500 tonnes d’acier. (c) Marie-Line Waroude
Le groupe compte 93 salariés au global. (c) Marie-Line Waroude
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Dijon (21)
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