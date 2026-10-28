AkzoNobel investit 27 millions d'euros à Montataire

En bref

Le fabricant hollandais de peinture, dont la marque emblématique est Dulux Valentine, a investi 27 millions d'euros sur le site de Montataire, devenant un site automatisé. Avec ses nouvelles unités industrielles inaugurées en octobre, ce site représente la référence de la peinture murale à l'eau du groupe pour les marchés français, belge et néerlandais.