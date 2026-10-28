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AkzoNobel investit 27 millions d'euros à Montataire

Le fabricant hollandais de peinture, dont la marque emblématique est Dulux Valentine, a investi 27 millions d'euros sur le site de Montataire, devenant un site automatisé. Avec ses nouvelles unités industrielles inaugurées en octobre, ce site représente la référence de la peinture murale à l'eau du groupe pour les marchés français, belge et néerlandais.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 28 octobre 2026 - Mis à jour le 28 octobre 2026
<p>Une nouvelle étape industrielle a été franchie pour AkzoNobel, le fabricant de peintures décoratives et de revêtements techniques dont le siège social se trouve aux Pays-Bas et qui possède sept sites en France (quatre de production). C'est même une étape clé pour le groupe qui entend rester compétitif tout en préparant les peintures de demain ainsi que le site aux exigences croissantes du marché des peintures décoratives.</p><p>Car aujourd'hui les peintures sont écoresponsables et fabriquées à base d'eau, ce qui nécessite de gros investissements. Ce qu'a fait AkzoNobel : en deux ans, le gro.

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