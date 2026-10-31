La Fédération des Travaux Publics s’invite au Kinepolis de Nancy

Cet événement, qui mêle projections de chantiers d'exception et rencontres professionnelles, vise à faire découvrir les métiers du secteur aux collégiens et demandeurs d'emploi locaux afin de répondre aux forts besoins de recrutement de l'économie régionale.

Une matinée d'orientation au Kinepolis de Nancy

La FTP de Lorraine donne rendez-vous aux collégiens et aux structures d'insertion nancéiennes au cinéma Kinepolis le 14 décembre prochain. Durant trois heures, les participants assisteront à la projection d'un film sur un chantier d’exception. Cette immersion visuelle sera complétée par des présentations métiers et des échanges directs avec des professionnels aguerris ainsi que de jeunes recrues.

Un tour de Lorraine pour mobiliser 900 participants

Si l'étape de Nancy marque un temps fort, elle s'inscrit dans le cadre d'une vaste tournée régionale. Le public pourra également retrouver cette opération à Verdun (2 novembre), Sarreguemines (12 novembre), Thionville (16 novembre) et Épinal (10 décembre). Forte du succès de l’édition 2025 qui avait rassemblé 700 personnes, la Fédération ambitionne cette année d’accueillir 900 participants sur l'ensemble du territoire lorrain, incluant des élèves, des structures des Missions Locales, des Écoles de la deuxième chance (E2C) et des Centres d'information et d'orientation (CIO).

Un enjeu crucial pour l'économie et l'emploi régional

Cette initiative cinématographique est portée par un acteur poids lourd de l'économie locale. La FTP de Lorraine regroupe en effet 380 entreprises et agences, représentant un total de 12 500 salariés sur le territoire. En investissant les salles obscures, l'organisation patronale entend pérenniser le positionnement de ses entreprises en tant que piliers du développement des infrastructures régionales, tout en assurant la relève de ses compétences.

Reste à savoir si cette opération de séduction grand format saura susciter des vocations immédiates chez les jeunes Nancéiens.