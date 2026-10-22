Véhicules électriques, gaz naturel comprimé (GNC), gaz naturel liquéfié (GNL), bioGNV et hydrogène : la diversification des énergies utilisées dans le transport nécessite une adaptation des procédures de prévention. Les formations proposées par LSN ont permis aux participants d’aborder ces risques à travers des démonstrations pratiques et des échanges entre professionnels. Plusieurs acteurs du secteur ont pris part à ces sessions, parmi lesquels CHEREAU, PTS Dufour, les Transports Duboc, les Transports Le Goff, Sénalia, les Terminaux de Normandie, les établissements Georges Clavel et Alpak Transports. Pour les entreprises, la maîtrise de ces nouveaux risques représente un enjeu opérationnel, notamment pour sécuriser les interventions, adapter les compétences des équipes et limiter les incidents susceptibles d’entraîner des interruptions d’activité ou des coûts supplémentaires. Cette démarche s’inscrit dans l’accompagnement des mutations techniques de la filière logistique régionale.

La transition énergétique transforme les métiers du transport

À l’échelle nationale, la décarbonation du transport de marchandises conduit les entreprises à diversifier leurs solutions énergétiques et à adapter leurs équipements. Cette évolution implique également des investissements dans les véhicules, les infrastructures d’avitaillement et la formation des salariés. Les risques varient selon les technologies employées, ce qui impose des procédures adaptées pour le stockage, la recharge, la maintenance et les interventions d’urgence. Pour les transporteurs et les opérateurs logistiques, ces exigences de sécurité s’ajoutent aux enjeux économiques de la transition, entre renouvellement des flottes, maîtrise des dépenses d’exploitation et continuité des opérations. La formation constitue ainsi un volet complémentaire aux investissements matériels, en contribuant à préparer les équipes aux nouvelles conditions d’exploitation.