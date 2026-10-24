Le Grand Chalon recense cinq événements consacrés à l’orientation scolaire et professionnelle entre novembre 2026 et février 2027. Ces rendez-vous doivent aider les lycéens et leurs familles à comparer les cursus, à préciser leurs choix et à mieux connaître les débouchés professionnels.

Le salon Studyrama des études supérieures se tiendra les 20 et 21 novembre 2026 au Parc des Expositions de Dijon. Près de 800 formations, du baccalauréat au bac+5, y seront présentées par des établissements de Bourgogne-Franche-Comté, dont plusieurs structures du Grand Chalon. Le 24 novembre, le Forum Post-Bac réunira au Colisée de Chalon-sur-Saône des établissements scolaires autour de 1 200 élèves de terminale. Organisé à destination des lycéens du bassin chalonnais et des secteurs voisins, celui-ci prévoit des rencontres encadrées par les établissements participants.

Métiers et portes ouvertes au programme

La Nuit de l’orientation aura lieu le 27 novembre au Parc des Expositions de Dijon. Ouvert au grand public, cet événement organisé par la CCI Côte-d’Or Saône-et-Loire permettra aux jeunes d’interroger des professionnels sur leurs métiers et leurs parcours. Des spécialistes de l’orientation proposeront également un questionnaire de 55 questions pour identifier les centres d’intérêt et les domaines professionnels correspondants. Le 8 décembre, le salon Excellence Pro se déroulera au Colisée de Chalon-sur-Saône. Destiné aux élèves de troisième, il présentera des métiers liés à l’agriculture, aux services, à la relation client, à l’industrie, à l’automobile, au numérique et à l’artisanat.

Enfin, les établissements d’enseignement supérieur du Grand Chalon organiseront leurs portes ouvertes le 6 février 2027. Les futurs étudiants et leurs parents pourront visiter les campus, rencontrer les enseignants et s’informer sur l’offre locale, qui comprend une vingtaine d’établissements et une centaine de formations.