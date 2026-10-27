Organisé par le service Jeunesse et Sports de Bar-le-Duc, le centre propose un accueil à la journée complète ou sans repas pour les enfants bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé (PAI). Installé à l’école Jean-Errard, au 11, chemin du Pilviteuil, il accueille les enfants de 2 ans et demi à 12 ans, sous réserve qu’ils soient propres et scolarisés.

Les activités, adaptées à l’âge des participants, comprennent notamment des jeux, des ateliers manuels et des animations sportives ou culturelles. L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Pour faciliter les déplacements des familles, une navette fonctionne matin et soir avec quatre arrêts : Côte Sainte-Catherine, Marbot, Gare et Libération. L’accueil est organisé de 7 h 45 à 8 h 45 le matin, puis de 17 h à 18 h en fin de journée.

Accueils de loisirs : quel coût pour les familles ?

À l’échelle nationale, les accueils de loisirs constituent un service de proximité qui contribue à concilier vie professionnelle et vie familiale pendant les vacances scolaires. Pour les collectivités, leur organisation représente un enjeu de fonctionnement, avec des dépenses liées à l’encadrement, aux locaux, aux activités et parfois au transport. Le coût supporté par les familles dépend notamment des tarifs municipaux, du quotient familial et des aides mobilisables, comme celles de la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). Ces dispositifs peuvent faciliter l’accès aux activités de loisirs, tout en participant au maintien d’un service public de proximité.