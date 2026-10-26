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Au Havre, Envoyé Spécial investit dans un entrepôt de 5 000 m²

Le transporteur Envoyé Spécial s’installe dans un entrepôt de près de 5 000 m² au parc du Hode, au Havre. Ce déménagement accompagne son développement, avec cinq emplois à l’ouverture et d’autres recrutements prévus.

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© Le Havre Seine Développement. Envoyé Spécial renforce ses capacités logistiques au Havre.

© Le Havre Seine Développement. Envoyé Spécial renforce ses capacités logistiques au Havre.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 26 octobre 2026 - Mis à jour le 26 octobre 2026

Créée il y a trente ans, l’entreprise spécialisée dans les courses urgentes franchit une nouvelle étape en transférant ses activités dans des locaux plus adaptés à ses besoins : dans un entrepôt de près de 5 000 m² au parc du Hode, au Havre. Cette implantation doit lui permettre de développer son offre commerciale en s’appuyant sur l’environnement logistique de la zone industrialo-portuaire. 

Le site du Hode offre un cadre favorable aux entreprises de transport et de logistique, au contact des infrastructures portuaires et des flux de marchandises. La recherche des locaux et les visites ont été accompagnées par Le Havre Seine Développement, l’agence chargée de soutenir l’implantation des entreprises sur le territoire.

Au Havre, l’arrivée d’Envoyé Spécial illustre l’intérêt des entreprises pour les zones logistiques qui concentrent entrepôts, activités industrielles et connexions portuaires. Les cinq emplois annoncés à l’ouverture constituent une première retombée directe pour le bassin d’emploi local. Les recrutements ultérieurs, encore non chiffrés, pourraient renforcer cette contribution si la croissance de l’activité se confirme.