Cartercash, le discounter auto entend faire rouler malin à Épinal

Le pick-up sur le pont attend patiemment d’être équipé de nouveaux pneumatiques… Devant son banc d’essais, le monteur termine les derniers contrôles avant d’opérer la mise en place des nouvelles gommes.

Un peu plus loin, un de ses collègues effectue une vidange par aspiration sur un SUV.

Dans l’espace accueil adjacent et confortable, les clientes conductrices attendent patiemment de récupérer leur fidèle quatre roues motrices. L’opération effectuée et les véhicules guidés vers la zone de sortie, l’un des opérateurs troque ses outils, badge sa sortie d’atelier pour se rendre au point de conseil centralisé au cœur d’allées remplies d’accessoires auto et de pneumatiques afin de répondre et de conseiller les premiers clients de la matinée.

Il fait partie de l’équipe polyvalente de trois monteurs-vendeurs du tout récent Cartercash installé du côté de la zone commerciale du parc économique d’Épinal de la rue de la Bazaine à la sortie de la N57.

Ce magasin discount de pièces automobiles, pneus, accessoires et services d’entretien, est le premier à ouvrir dans les Vosges.

Deux autres sont présents en Lorraine, à Woippy et Essey-lès-Nancy, et un prochain pourrait voir le jour dans la banlieue messine.

Un magasin auto et non un centre

Une dizaine de magasins sont installés dans le Grand Est pour un maillage hexagonal d’un peu plus d’une centaine de cette entité du groupe Mobivia possédant plusieurs marques du secteur à l’image de Norauto et Midas. Un magasin de pièces auto et non un centre !

«Nous n’effectuons aucune prestation de mécanique. Nous sommes un magasin de pièces automobiles proposant des prestations. Quand les gens viennent acheter des pneumatiques, nous leur proposons d’effectuer la pose par exemple. C’est de l’achat malin», explique Benoît Bouquet, le directeur régional de ce discounter automobile.

Ancrage local

Et ce, sans prise de rendez-vous. La cadence peut être forte, notamment dans la période hivernale qui arrive où la permutation des pneus est monnaie courante dans cette partie de la région.

«La polyvalence de nos équipes permet de gérer l’affluence».

Montage de pneumatiques ou de plaques d’immatriculation, vidange et réparation de petites crevaisons (gratuites) sont effectués par l’équipe de monteurs-vendeurs encadrée par un directeur, un directeur adjoint et un référent. Six personnes au total pour faire tourner l’enseigne où les prix pratiqués «sont tous basés sur ce que l’on trouve sur les plateformes web».

Des prix bas mais le conseil et le contact humain en plus. ADN affiché de Cartercash, créée en 2002 et originaire du Nord de la France dont le siège social est à Villeneuve-d’Ascq.

«Ce n’est pas parce que nous pratiquons des prix bas que la qualité et l’accompagnement ne sont pas présents. C’est tout l’inverse», renchérit le directeur régional.

«Notre objectif est de permettre aux automobilistes d’entretenir leur véhicule simplement avec une offre claire de pièces, de pneus et d’accessoires au juste prix. C’est une approche plus durable de la voiture en contribuant à prolonger la durée de vie des véhicules et à limiter le gaspillage automobile».

Le modèle fait mouche aujourd’hui avec les difficultés récurrentes de pouvoir d’achat. «Le parc automobile de notre clientèle est assez ancien et les gens qui viennent chez nous sont à la recherche de prix bas mais surtout de conseils. Notre créneau est de permettre de «rouler moins cher» en toute sécurité».

Le conseil en matière de pièces détachées est tout simplement vital. «Quand la demande est spécifique ou que nous détectons des problèmes sur le véhicule, nous informons, alertons le client et l’aiguillons vers un professionnel du coin».

Le concept déployé s’ancre localement (la quasi-totalité des recrutements s’opère dans les environs) en complément des autres enseignes du groupe Mobivia. Les centres Midas sont situés en centre-ville, les Norauto plutôt près des centres commerciaux et la grande majorité des Catercash en seconde couronne.

Le magasin spinalien, lui, est en plein cœur du pôle économique spinalien. Une reconversion d’une ancienne friche. «La dernière activité du site a été un karting ; nous participons à la redynamisation des zones commerciales». Ouvert depuis la mi-septembre, le site vosgien «était attendu, la montée en puissance a été plus que rapide», assure Nicolas Hoffarth, le directeur du magasin.

«Bien plus qu’une ouverture locale, ce nouveau magasin illustre la solidité d’un modèle qui répond concrètement aux enjeux du pouvoir d’achat des automobilistes», assurait Hélène Dewynter, la directrice générale de Cartercash lors de l’annonce de l’ouverture.

Une réponse bienvenue dans le contexte général actuel. À l’horizon 2030, l’enseigne entend atteindre les deux-cents magasins principalement en France mais également en Espagne et en Italie.







