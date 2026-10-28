Wall Street clôture en hausse, entre Fed et résultats de la tech

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, peu ébranlée par le statu quo monétaire de la banque centrale américaine (Fed), largement anticipé, les investisseurs attendant surtout les résultats trimestriels de Microsoft et d'Alphabet (Google) après la clôture.

L'indice Nasdaq a gagné 0,27 %, l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,28 % et le Dow Jones a avancé de 0,19 %.

"Le marché considère qu'il n'y a pas vraiment matière à réagir à ce que la Fed a annoncé aujourd'hui" et que l'institution "a agi de manière conforme aux attentes", explique à l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Sans surprise, la Réserve fédérale a maintenu ses taux directeurs dans leur fourchette actuelle (entre 3,75 % et 4 %).

Selon le communiqué de l'institution et les propos de Kevin Warsh, patron de l'institution, la Fed se donne du temps pour engranger "plus d'éléments" et décider de la suite.

S'il juge toujours l'inflation "trop élevée", M. Warsh a aussi dit qu'il ne voulait "pas qualifier (les conditions financières) de restrictives".

"Le marché a revu à la baisse ses anticipations de hausses de taux au-delà de décembre : il continue de tabler sur un relèvement lors de la prochaine réunion, mais se montre moins convaincu quant à la poursuite du resserrement monétaire", observe Ali Hassan, de Thornburg Investment Management.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain s'est légèrement tendu après la conférence de presse de M. Warsh, évoluant vers 20H40 GMT autour de 5,01 %, contre 4,99 % la veille en clôture.

Le 30 ans, "particulièrement sensible aux anticipations d'inflation à long terme" selon Patrick O'Hare de Briefing.com, s'établissait à 5,34 % contre 5,31 %.

D'après Art Hogan, les investisseurs restent surtout focalisés sur les performances financières des poids lourds de la tech américaine, après de récentes craintes autour des investissements massifs de ces groupes dans le développement de l'intelligence artificielle (IA).

Après la fermeture de Wall Street, le géant du logiciel Microsoft a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par l'accélération de sa plateforme d'informatique en ligne Azure, qui loue aux entreprises la puissance de calcul nécessaire notamment à l'IA.

Alphabet (Google) a, lui, enregistré au troisième trimestre des résultats moins bons qu'anticipé, principalement du fait d'un ralentissement de la publicité, même si l'informatique à distance (cloud) a elle encore accéléré grâce à l'IA.

Le titre Microsoft gagnait plus de 4 % tandis que celui d'Alphabet décrochait de plus de 8 % dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

A la cote, le groupe technologique Oracle s'est envolé de 10,58 % à 144,34 mercredi, après avoir dévoilé des prévisions de long terme jugées encourageantes lors de sa journée dédiée aux investisseurs.

Le constructeur automobile Ford a gagné 1,88 % à 11,93 dollars après avoir fait mieux qu'attendu au troisième trimestre, malgré un bénéfice net et un chiffre d'affaires en recul.

La chaîne de restauration rapide Wendy's a été propulsée (+15,15 % à 7,07 dollars), profitant de l'annonce d'une offre de rachat du groupe par le fonds activiste Trian du milliardaire américain Nelson Peltz.

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