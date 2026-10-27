À Saint-Quentin, l'hôtel Le Florence décroche sa troisième étoile

Après plusieurs mois de travaux, l’hôtel Le Florence a officialisé sa montée en gamme au début du mois d’octobre, à l'issue d'un audit de classement rigoureux. Doté de quarante-quatre chambres, de deux studios et de deux appart’hôtel (hors 3 étoiles), l'établissement s'adapte à une mutation de la demande. La direction constate en effet que la clientèle étrangère et les voyageurs professionnels délaissent progressivement les structures deux étoiles, souvent perçues comme une offre d'entrée de gamme, au profit de standards de confort supérieurs.

Transition énergétique et nouveaux services

Pour franchir ce nouveau palier, l’hôtel a dû intégrer de nouveaux critères obligatoires, avec un fort accent sur l'éco-responsabilité. L’investissement majeur a porté sur le déploiement d'une climatisation réversible dans tous les espaces. Ce choix stratégique permet d'améliorer le confort estival tout en conservant, en cas de grand froid hivernal, le chauffage au gaz, optimisant ainsi la consommation énergétique globale. En parallèle, la structure s'est dotée de deux bornes de recharge pour véhicules électriques. «Cet équipement est devenu indispensable», constate Franck Caillaux, pour capter une clientèle de passage sur l’axe routier reliant le nord de l’Europe à la région parisienne.

Un modèle économique compétitif

Le défi pour cet hôtelier indépendant installé depuis bientôt 25 ans (en juin 2027) et membre du réseau Logis Hôtel, consiste à absorber ces investissements tout en conservant son positionnement attractif. Face à une concurrence locale qui s’est modernisée et structurée ces dernières années, Le Florence maintient un prix d'appel à 69 euros la nuit. Cette politique tarifaire vise à sécuriser un taux d'occupation alimenté en semaine par les professionnels et le week-end par une clientèle de loisirs. Cette montée en gamme consolide par ailleurs l’ancrage économique local de l'entreprise, qui emploie aujourd'hui douze salariés. En modernisant son infrastructure au cœur d'une ville reconnue pour son patrimoine Art déco, l’hôtel Le Florence pérennise son modèle d'affaires, fondé sur l’alliance du confort hôtelier et d’une gestion énergétique rationalisée.