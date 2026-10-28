C'est officiel, la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) va déployer 208 points de charge publics dans 36 communes afin d'accélérer le développement et l'utilisation des mobilités décarbonées. Ce déploiement se fait en partenariat avec l'opérateur EDF Business Service et doit garantir au moins une borne par commune, sans le moindre coût pour le contribuable.

Pour financer, déployer et exploiter un réseau de 102 stations pour 208 points de charge, IZIVIA, filiale du Groupe EDF et Crédit Mutuel Impact ont été retenus. La durée de la convention est prévue pour 17 ans. Les points de charge auront chacun des puissances variées corrélées aux besoins du territoire. De plus, une application sera mise à disposition des usagers et plusieurs modes d’accès seront proposés :

• Accès avec le Pass IZIVIA,

• Accès via le badge d’un autre opérateur de services de recharge,

• Par carte bancaire, soit via un Terminal de Paiement Électronique (TPE) sur les bornes de charge rapide, soit via un lien de paiement sécurisé.

La tarification sera harmonisée sur les 36 communes, et les tarifs sont proposés en fonction de la puissance des bornes. «Face aux difficultés économiques que traversent nos concitoyens, la transition écologique ne doit pas être une charge supplémentaire, mais une opportunité pour tous. Ce nouveau réseau public est une réponse parmi d'autres, aux côtés du bus gratuit et du développement des mobilités douces, pour soutenir concrètement le pouvoir d'achat de nos familles. En garantissant ce service de proximité sans le moindre coût pour nos collectivités, nous faisons le choix d'un accompagnement fort, juste et solidaire pour l'ensemble des habitants de l'agglomération», précise Sylvain Robert, Président de la CALL et Maire de Lens.