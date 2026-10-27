Depuis près de quatre ans, Émilie Dulac, la secrétaire générale, et Thierry Iung, le président du Medef de la Meuse, organisent plusieurs fois par an des petits-déjeuners thématiques pour leurs adhérents. Alors que les équipes intercommunales, en charge de la compétence économique, sont désormais en place, leur volonté est de «créer du lien avec les dirigeants pour mieux se connaître». Un premier test synonyme de succès avec la venue des agents économiques accompagnés des élus qui ont pu échanger de manière directe. L’occasion de faire la promotion des dispositifs d’accompagnement économique, pas toujours connus des dirigeants. Et pourtant, l’agglomération Meuse Grand Sud ou encore la Communauté de communes des Portes de Meuse rappellent l’existence d’une enveloppe de 200 000 euros dédiée aux aides financières avec l’objectif de créer «un effet levier». Petit Poucet de la réunion, le nouveau président de la Communauté de communes du Pays de Revigny (Copary), Jean-Luc Poncin a rappelé qu’au cours des trois dernières années, ce sont 200 000 euros qui ont été attribués à des entreprises locales et que des aides sont toujours accessibles. Avis aux entrepreneurs !

Échanger sans langue de bois

«Nous avons pleinement conscience de l’attente des entreprises dans ce contexte économique difficile. Nous agissons selon nos possibilités grâce à la commande publique ou encore aux dispositifs d’accompagnement», ajoute Jean-Luc Poncin, alors que Sylvain Gillet, le nouveau président de l’Agglomération Meuse Grand Sud n’a pas hésité à mettre les pieds dans le plat pour interroger les dirigeants sur les délais de paiement qu’ils subissent. Deux présidents fraîchement élus, mais avant tout deux entrepreneurs, bien décidés à montrer qu’ils parlent le même langage que les patrons meusiens du Medef. Cette matinée d’échanges a également permis à certains de dénoncer le niveau particulièrement élevé de la taxe foncière en Meuse. «La fiscalité locale nous désavantage clairement par rapport à nos voisins nancéiens», s’insurge d’ailleurs Thierry Iung. Après le succès de cette première rencontre, deux autres rendez-vous seront organisés sur l’arrondissement de Commercy puis de Verdun dans les prochains mois.