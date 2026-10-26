Treize lauréats ont été récompensés le 8 octobre au collège Jean Rostand de Quetigny lors de la 17e cérémonie de remise du prix Christian Myon. Ce concours distingue des projets et des actions de sensibilisation à la sécurité routière en Côte-d’Or.





Des établissements scolaires parmi les lauréats

Les établissements scolaires occupent une place importante parmi les lauréats. Le collège Jean Lacaille a proposé une bande dessinée consacrée aux dangers de la route, tandis que le collège Georges Brassens a réalisé un podcast pédagogique. Au collège Les Lentillères, une journée complète de sensibilisation a été organisée pour toutes les classes de sixième. Le collège des Hautes Pailles s’est, lui, intéressé aux risques liés à l’utilisation du téléphone portable en roulant.

Parmi les autres initiatives distinguées figurent la création d’un parcours immersif de sécurité routière pour 57 élèves de seconde professionnelle et de CAP au lycée EJ Marey, ainsi qu’un livret pédagogique conçu par La P’tite FAC. L’école de Blaisy-Bas a proposé un séjour de "classe découverte itinérante à VTT".





Des actions de prévention pour tous les publics

L’Institut Agro Dijon a créé des ateliers consacrés à la sécurité des cyclistes destinés aux étudiants mais aussi au personnel. Keolis Bourgogne organise quatre dépistages de stupéfiants par an pour ses conducteurs. La Communauté de communes Ouche-et-Montagne et l’association La Fleur de l’Âge proposent, de leur côté, des actions destinées aux seniors, notamment autour des risques routiers et du code de la route.

Par ailleurs, Avenir Sportif Gevrey-Chambertin mène plusieurs actions de sensibilisation auprès des jeunes et de leurs parents. Enfin, Transport Cordier – Hyper Volume développe un partenariat avec la gendarmerie nationale, le SDIS, la Prévention routière, la Croix-Rouge, les collectivités locales et des élèves de CM2 et de troisième.



