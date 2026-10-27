Lille : Franck Chauvin nommé directeur de Junia

Junia crée une direction pour son campus lillois et en confie les commandes à Franck Chauvin. Cette nomination s’inscrit dans le plan stratégique Junia 2035, qui vise à renforcer la cohérence de l’école d’ingénieurs - implantée à Lille, Bordeaux et Châteauroux -, tout en consolidant son ancrage territorial.

Lui-même diplômé de l’ex-ISA Lille, le nouveau directeur a rejoint l’établissement en 2003, après cinq années dans un bureau d’études en environnement. Il a notamment piloté au sein de la grande école un département de formation pendant quinze ans. Depuis début 2024, il dirigeait un pôle d’enseignement et de recherche consacré à la santé et à l’environnement.

«Renforçer les liens entre formation, recherche, entreprises et territoire»

Dans ses fonctions, l'ingénieur sera notamment chargé de rapprocher les compétences du campus des besoins du territoire. «Cette nouvelle responsabilité me permet de porter cette ambition à l’échelle de tout un campus, en renforçant les liens entre formation, recherche, entreprises et territoire», a souligné Franck Chauvin.

Avec plus de 4 000 étudiants et 400 collaborateurs répartis sur ses trois campus, l'établissement entend faire fonctionner ses implantations comme un pôle unique. Pour Alexandre Rigal, directeur général, leur complémentarité doit permettre d’apporter «des réponses technologiques globales aux grands enjeux des transitions, au plus près des territoires et de leurs besoins».