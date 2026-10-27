Meuse : l’IA pousse les salariés à repenser leur avenir professionnel

L’intelligence artificielle prend une place croissante dans les réflexions sur les parcours professionnels. Au niveau régional, 45% des salariés déclarent que son développement en entreprise les incite à s’interroger davantage sur leur avenir. Par ailleurs, 31% estiment que leur poste pourrait disparaître dans les deux ans en raison de cette technologie. Ces évolutions posent la question de l’adaptation des compétences dans les entreprises meusiennes, notamment pour accompagner les transformations des métiers et anticiper les besoins de formation. La rémunération reste également un facteur déterminant : 29% des salariés régionaux associent l’évolution professionnelle à un meilleur salaire, soit une progression de six points en un an. Si 60% souhaitent évoluer au sein de leur organisation actuelle, 26% envisagent une reconversion dans un autre secteur. Pour les employeurs, ces aspirations représentent un enjeu de fidélisation des équipes, mais aussi de recrutement et d’organisation du travail.

Dans la Meuse, son utilisation peut contribuer à rapprocher les compétences disponibles des besoins des entreprises, à condition que les salariés et les employeurs identifient les possibilités d’accompagnement. L’enjeu est économique : anticiper les transitions professionnelles pour préserver les savoir-faire, faciliter les mobilités et soutenir l’adaptation du tissu productif local.

Intelligence artificielle : les salariés face aux mutations professionnelles

À l’échelle nationale, l’évolution des métiers sous l’effet de l’intelligence artificielle et de l’automatisation renforce les besoins d’accompagnement professionnel. La formation continue et la reconnaissance des compétences constituent des moyens de préparer les salariés aux changements technologiques, tout en limitant les difficultés de recrutement dans certains secteurs. Le baromètre montre que 47% des salariés du Grand Est connaissent le dispositif Mon conseil en évolution professionnelle (Mon CEP), contre 44% à l’échelle nationale. Ce service gratuit permet notamment de réfléchir à une évolution de carrière, à une reconversion ou à un projet de formation.