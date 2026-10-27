À Dijon, le Réseau Femmes du MEDEF aborde le financement des projets

Le financement est une question qui se pose à différentes étapes de la vie d’une entreprise, de sa création à son développement. Pour aborder ce sujet, le Réseau Femmes du MEDEF Côte-d’Or organise une rencontre intitulée "Financer ses ambitions : oser demander, convaincre, se développer". L’évènement se tiendra le 16 novembre prochain, dès 18 h, à la Caisse d’Épargne Valmy, à Dijon.

Ouverte aux femmes comme aux hommes, cette rencontre entend proposer des échanges concrets autour des moyens de financer un projet et de négocier avec ses partenaires financiers.





Les enjeux du financement au programme

Cette rencontre doit permettre aux participants de mieux comprendre les mécanismes de décision des financeurs, et notamment comment gagner en assurance lors des négociations. Les échanges porteront notamment sur les démarches à entreprendre pour financer une création d’entreprise ou accompagner une phase de croissance. Par ailleurs, la question des éventuels freins rencontrés par les femmes face aux financeurs sera également abordée, ainsi que les pratiques permettant de construire une relation de confiance avec sa banque.

Plusieurs intervenants partageront leur expérience et leur regard sur le financement des projets. Une présidente déléguée partagera son expérience autour du financement et du développement d’un projet ambitieux, tandis qu’un dirigeant du secteur bancaire expliquera les éléments qui peuvent faire la différence lors de l’examen d’un dossier. Enfin, une cheffe d’entreprise ayant connu une forte croissance présentera son parcours, ses choix et ses relations avec ses partenaires financiers.