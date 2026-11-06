Le candidat social-démocrate à l'élection présidentielle Raphaël Glucksmann a déclaré vendredi, lors d'un live sur ses réseaux sociaux, avoir comme "modèle" en politique Pierre Mendès France, qui fut brièvement chef du gouvernement, et dont il a loué "l'éthique" et "la sincérité".

"J'ai un modèle qui est Pierre Mendès France", a expliqué Raphaël Glucksmann lors d'une intervention vidéo en direct de plus d'une heure sur ses réseaux sociaux.

"Et généralement, là, c'est le moment où mes conseillers (m')arrêtent, parce qu'il a perdu le pouvoir au bout de huit mois, qu'il n'a jamais réussi à être président et que donc c'est un contre-exemple", a-t-il reconnu avec humour.

"Eh bien non. Moi je veux que Mendès France gagne. Mendès France, c'est l'éthique et la sincérité", a-t-il ajouté.

Pierre Mendès France a été président du Conseil des ministres, l'équivalent du Premier ministre sous la IVe République, de juin 1954 à février 1955.

Il ne s'est jamais présenté à la présidence de la République mais a constitué un ticket politique avec le socialiste Gaston Defferre qui a recueilli 5% des voix en 1969.

François Bayrou (MoDem), qui est resté neuf mois à Matignon, le cite souvent comme référence.

Comme Raphaël Glucksmann, Pierre Mendès France, figure populaire de la gauche démocratique connue pour sa probité, a été proche des socialistes sans faire officiellement partie du PS ou de la SFIO.

Cet ancien membre des Forces françaises libres (FFL) avait démissionné de son poste de ministre au sein du gouvernement de Guy Mollet en 1956 en raison d'un désaccord sur la politique en Algérie.

Raphaël Glucksmann s'essayait vendredi soir à un premier exercice d'échanges sur ses réseaux, qu'il veut mener régulièrement pour dynamiser sa campagne, en train de se structurer.

Un organigramme officiel de campagne a été ainsi arrêté.

Ce dernier, consulté par l'AFP, confirme que le sénateur PS Alexandre Ouizille, proche de Boris Vallaud, est bien directeur de campagne.

Le chef des députés socialistes a, lui, le titre de conseiller spécial.

Le patron du PS Olivier Faure, facilement battu par Raphaël Glucksmann lors de la primaire, fait partie du comité politique chapeauté par la présidente socialiste de région Carole Delga et le sénateur écologiste Yannick Jadot.

On retrouve parmi les porte-paroles deux adversaires de Raphaël Glucksmann à la primaire: les députés Emmanuel Maurel (Gauche républicaine et socialiste) et Jérôme Guedj (PS).

Le vainqueur de la primaire socialiste doit tenir son premier meeting de campagne à Paris dans un mois, le 6 décembre.