In Extenso nomme deux nouveaux associés en Hauts-de-France

In Extenso, leader de l’expertise-comptable en France, annonce la nomination de 19 nouveaux associés issus de la promotion interne 2026. Représentant onze régions du Groupe ainsi que deux expertises conseil spécialisées, ces femmes et ces hommes incarnent la diversité des parcours, des métiers et des territoires qui contribuent au développement d'In Extenso. Cette promotion de nouveaux associés traduit la volonté du Groupe de valoriser ses talents, de favoriser les parcours d’évolution interne et de renforcer sa proximité auprès des TPE, PME, artisans, commerçants, professions libérales et associations qui font battre le cœur économique des territoires.

Avec ces nominations, le groupe compte désormais 355 associés, réunit aujourd’hui 7 500 collaborateurs, 280 agences et accompagne près de 170 000 clients. «Ces nominations viennent reconnaître le parcours exemplaire de ces managers, leur engagement sans faille auprès de leurs clients et leurs contributions au développement du Groupe» déclare Antoine de Riedmatten, Président du Directoire d’In Extenso.

Deux nominations stratégiques en Hauts-de-France

Julie MASCARO est diplômée d’expertise comptable et titulaire d’un double diplôme en gestion et finance à SKEMA Business School, ainsi que d’un Master CCA à l’IAE de Lille. Après plusieurs années chez KPMG, où elle accompagne une clientèle de PME, elle rejoint In Extenso en 2020 en tant que Manager. Elle développe une expertise reconnue en conseil d’entreprise, tout en contribuant à la montée en compétences des équipes. Elle participe également à plusieurs projets nationaux du groupe, liés aux méthodes de production et outils de la ligne de marché PME. Nommée Directrice sur le territoire Flandres - Métropole Lilloise en 2025, elle met son expertise au service des dirigeants pour les aider à piloter leur activité, sécuriser leur développement et concrétiser leurs projets de financement. Associée de l’agence de Lille Wasquehal, elle participe activement à son développement ainsi qu’au rayonnement d’In Extenso Nord de France.

Anthony LESAGE débute sa carrière en 2014 chez TGS France, où il accompagne principalement une clientèle de PME dans leurs enjeux comptables, fiscaux et de gestion. Diplômé d’expertise comptable en 2021, il rejoint la même année In Extenso au sein d’un service dédié, avant d’évoluer vers des fonctions de développement et de management. Aujourd’hui Directeur du Marché PME au sein de l’agence IN Extenso de Béthune, il met son expertise et sa connaissance du tissu économique au service des dirigeants et du développement des équipes.