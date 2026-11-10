De 8 h 30 à 11 h 30, les participants pourront rencontrer des professionnels de l’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise. L'occasion de présenter leur projet, de poser leurs questions et d'obtenir des réponses pratiques sur les différentes étapes de leur parcours entrepreneurial.

Que l'idée soit encore en réflexion ou que le projet soit déjà bien construit, cette rencontre doit permettre aux participants de bénéficier de conseils adaptés à leur situation. Les experts présents pourront notamment les éclairer sur les difficultés à anticiper, les démarches à engager et les ressources mobilisables pour concrétiser leur projet.

Les échanges se dérouleront dans une ambiance conviviale, autour d'un café et de quelques viennoiseries. Un format qui privilégie les rencontres et le partage d'expériences, tout en permettant aux porteurs de projets de développer leur réseau professionnel.

Le Crédit Agricole Centre-est, un acteur de l'économie régionale

À l'initiative de ce rendez-vous, le Crédit Agricole Centre-est fait partie des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole. La banque compte plus de 3 000 collaborateurs et accompagne près de 1,3 million de clients. Présente dans plusieurs territoires, elle s'appuie sur un modèle de banque de proximité pour accompagner les particuliers, les professionnels et les entreprises dans leurs projets. Son activité couvre notamment le financement, les services bancaires et l'accompagnement des initiatives économiques locales.

À travers ce type de rencontre, elle entend également faciliter les échanges entre les porteurs de projets et les acteurs susceptibles de les aider à franchir les premières étapes de la création ou de la reprise d'entreprise.







