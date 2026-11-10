Bouge ton coQ ! accompagne les habitants et les collectivités qui veulent faire émerger une épicerie participative dans leur commune. L'appel est lancé pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais qui veulent redynamiser le commerce de proximité. Les projets sélectionnés pourront bénéficier d'un accompagnement, d'outils et de ressources, d'une mise en relation avec des épiceries déjà ouvertes, d'un suivi ainsi que d'un soutien financier. Peuvent candidater : un(e) élu(e) d'une commune rurale, un agent de mairie ou d'une intercommunalité, un responsable ou membre d'une association locale et un(e) citoyen(ne) souhaitant s'engager dans un projet collectif.

En cinq ans, plus de 200 épiceries participatives ont vu le jour en France dont trois dans les Hauts-de-France : Luzoir (02), Fournival et Monjavoult (60) et trois projets en cours à Brissy-Hamégicourt (02), Mons-Boubert (80) et Marquillies dans le Nord. Des ouvertures poussées par une dynamique en accélération depuis les dernières élections municipales avec une hausse constatée de 50% des prises de contact en un an.

Favoriser les circuits courts

Bouge ton coQ ! lance un nouvel appel à candidatures afin d'accompagner 30 nouveaux projets d'épiceries participatives dans les territoires ruraux dès cet hiver, dont le Nord-Pas-de-Calais. Portées par des collectifs de citoyens, ces épiceries reposent sur un modèle participatif : les habitants donnent 2h par mois pour faire tourner la boutique où l'on vient faire ses courses mais aussi rencontrer ses voisins, découvrir des producteurs ou encore participer à des animations.

«Chaque épicerie mobilise en moyenne 75 foyers adhérents et travaille avec 20 à 25 producteurs locaux» explique Alix Vaz, directrice du déploiement des opérations de Bouge ton coQ ! qui a déjà accompagné 200 ouvertures en cinq ans. Une cinquantaine de nouvelles épiceries sont en préparation. Avec 70% de produits locaux en moyenne, ces épiceries soutiennent directement les filières agricoles de proximité. À l'échelle du réseau national, elles permettent de réinjecter près de 6 millions d'euros chaque année dans l'économie des territoires ruraux.