Abbeville : le Grand hôtel de la gare revit et abrite 23 chambres

Principalement utilisé pour de l'hébergement social, l’emblématique Grand hôtel de la gare retrouve sa vocation première. Après une vaste rénovation, il a rouvert ses portes pour proposer 23 chambres aux ambiances différentes, dont deuc familiales et dix chambres business, sur deux étages. Leur taille vont de 9 à 24 m² et les tarifs de 75 à 145 euros, en cette période. Les murs ont été achetés par un privé voulant rester discret.



Un investisseur pour les murs

Quant au trio qui a acquis le fond de commerce, il est bien connu à Abbeville. Car Élodie Mika, son mari, Arnaud et Clément Cauwet ont d’abord fait leurs armes en créant le Quai 22, un bar d’ambiance situé le dans le quartier du port : «On voulait déjà reprendre l’hôtel en 2021 mais les banques ne nous ont pas suivi, raconte Elodie Mika, 29 ans, des étoiles plein les yeux. Heureusement, nous avons par la suite rencontré un investisseur et nous avons pu acheter le fonds de commerce. Nous nous sommes séparés du Quai 22».

Avant les travaux, elle a pu donner ses idées de décoration. Car elle voulait donner au lieu un côté accueillant et apaisant. Le hall d’entrée sécurité y participe déjà. Le rez de chaussée abrite un bar ouvert aux clients de l’hôtel et de mai à septembre au grand public, qui pourra aussi profiter de la belle terrasse. De l’autre côté de l’escalier, une vaste salle des petits déjeuners est riche de charcuteries, fromages, viennoiseries… : «Le café, le thé et le chocolat viennent de La brûlerie à Abbeville, précise Elodie Mika. Nous avons fait le choix de proposer un petit déjeuner copieux à 14 euros».

Un besoin hôtelier à Abbeville

Pour le trio, il ne faisait aucun doute qu’il y avait un besoin hôtelier à Abbeville. Les premiers jours d’exploitation semblent leur donner raison. L’ouverture du Grand hôtel de la gare survient lors que les touristes commencent à se laisser séduire par des hébergements dans les terres plutôt qu’en baie de Somme : elle est jugée parfois saturée et les tarifs affichés par certains établissements sont estimés trop élevés :

«Nous recevons des commerciaux et des touristes, qui viennent en majorité pour la baie de Somme, relate t-elle. Tous apprécient de séjourner juste à côté de la gare. Ils peuvent aussi emprunter la véloroute. Il nous faut maintenant nous faire référencer sur des plateformes style Booking. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à entreprendre à Abbeville. C’est une ville dynamique. A notre niveau, nous espérons contribuer à booster le quartier de la gare».