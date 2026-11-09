Organisé aux Jardins du Mess, cet événement a réuni plus de 60 chefs d’entreprise, dirigeants bénévoles et experts autour de cinq entreprises en phase de développement, dont deux implantées dans la Meuse.

Pendant vingt-quatre heures, les participants ont mis en commun leurs compétences et leurs expériences pour aider les entreprises sélectionnées à préciser leurs orientations stratégiques et à définir des plans d’action. Cette initiative marque également une nouvelle étape dans le développement de Réseau Entreprendre Lorraine en Meuse, avec l’objectif de renforcer son implantation et d’élargir son réseau d’entrepreneurs accompagnés.

Un accompagnement collectif pour soutenir la croissance des entreprises

Le BoosterCamp repose sur un format intensif associant dirigeants expérimentés, animateurs et experts. Au total, dix chefs d’entreprise ont assuré l’animation des ateliers, tandis qu'une quarantaine de dirigeants bénévoles ont participé aux échanges. Les travaux ont porté sur les problématiques de développement, les choix stratégiques, les perspectives de croissance et la définition des prochaines priorités.

Cinq entreprises issues de quatre départements lorrains ont bénéficié de cet accompagnement : AMBR, en Meurthe-et-Moselle, Inkivari, dans les Vosges, Temple of Time, en Moselle, ainsi que Bois Chauffe Express et Nero, toutes deux implantées dans la Meuse. Pour ces deux dernières, cette participation constitue une occasion de confronter leurs projets au regard de dirigeants issus de différents secteurs et de mobiliser de nouvelles compétences pour préparer leur développement.

Réseau Entreprendre Lorraine renforce sa présence dans la Meuse

Le choix de Verdun répond à une volonté de rapprocher le réseau des entreprises meusiennes et des acteurs économiques locaux. Créé en 2001, Réseau Entreprendre Lorraine fédère près de 240 dirigeants bénévoles qui accompagnent les créateurs, repreneurs et chefs d’entreprise de PME présentant un potentiel de croissance et de création d’emplois.

La soirée du 4 novembre a notamment permis d'élargir les échanges à une quinzaine de dirigeants invités, en présence de Samuel Hazard, maire de Verdun et président de la Communauté d’agglomération du Grand Verdun, et de Jocelyne Antoine, sénatrice de la Meuse. Le président national de Réseau Entreprendre, Jean-François Nardot-Peyrille, a participé à la clôture le 5 novembre.

La Ville de Verdun, le Grand Verdun, la CCI Meuse, Initiative Meuse, le MEDEF 55 et l’UIMM ont également contribué à la mobilisation des acteurs locaux.