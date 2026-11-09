La CCI Bourgogne-Franche-Comté et les commissaires aux restructurations organisent, le 18 novembre 2026, la troisième édition du Rebond, à Dijon. Cette rencontre, programmée de 9 h à 14 h, propose un temps d'échange entre les entreprises et les acteurs juridiques et financiers intervenant dans les procédures de rebond et de transmission.

L'événement, dont l’accès est gratuit, est organisé en partenariat avec la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, l'Ordre des experts-comptables BFC et la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Besançon-Dijon.





Trois tables rondes

Le programme de la troisième édition sera marqué par trois tables rondes, réunies autour d'un même fil conducteur : le rôle du collectif dans l'accompagnement des entreprises. Intitulée « Le collectif : moteur du rebond », la première portera sur l'anticipation, la coordination et les bonnes pratiques permettant d’accompagner les entreprises en difficulté.

La deuxième portera sur la transmission des entreprises. Sous le thème « Le collectif : moteur de la transmission », les échanges concerneront la préparation du cédant, la coordination avec le repreneur ainsi que les outils disponibles au sein de l'écosystème public et privé.

Enfin, la troisième abordera la thématique « Le collectif : d'un rebond réussi vers une transmission aboutie ». Elle examinera comment un rebond réussi peut créer de la valeur et faciliter la transmission, tout en contribuant à la réindustrialisation du territoire.

L'ouverture de cette édition sera assurée par Thierry Buatois, président de la CCI Bourgogne-Franche-Comté. La préfète de région interviendra à la clôture de la rencontre.



