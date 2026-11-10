L'Apec organise sa Soirée Découverte Métiers au FC Metz Stadium

À Metz, la rencontre se déroulera au FC Metz Stadium, de 18 h à 21 h. Cette 5e édition s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la reconversion professionnelle. Elle permettra aux participants d'échanger avec des professionnels de différents horizons et de mieux comprendre les possibilités qui s'offrent à eux pour faire évoluer leur carrière. La soirée s'adresse aux cadres et aux jeunes diplômés titulaires d'un bac+3 minimum.

Des échanges autour de plusieurs secteurs d'activité

À Metz, plusieurs domaines seront représentés, notamment l'industrie et le nucléaire, la logistique, la finance et la fonction publique. Les participants pourront rencontrer des professionnels, désignés comme « ambassadeurs métiers », et les interroger sur leur quotidien, les compétences nécessaires à leur activité ou encore leur parcours professionnel.

L'objectif est de découvrir concrètement des métiers parfois méconnus et de mieux cerner les possibilités de reconversion. La rencontre ne prend pas la forme d'un job dating : les échanges sont avant tout destinés à informer et à aider chacun à préciser son projet.

Des partenaires pour accompagner les démarches

Au-delà de la découverte des métiers, les participants pourront également obtenir des conseils pour passer de la réflexion à la concrétisation de leur projet. À Metz, l'Université de Lorraine sera présente pour les renseigner sur les possibilités d'accompagnement et de formation.

Cette année, les cinq centres Apec du Grand Est, à Metz, Nancy, Strasbourg, Mulhouse et Reims, organisent leur Soirée Découverte Métiers le même soir. Une initiative commune qui permet de proposer ce rendez-vous à l'échelle régionale.



