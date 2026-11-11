Le fabricant de puzzles Alizé Group triple sa production en trois ans

Le groupe participera du 12 au 15 novembre au Salon du Made in France, organisé à Paris Expo Porte de Versailles. Il y présentera notamment sa marque Pieces & Peace, qui a reçu le Grand Prix de l'Espoir Made in France en 2025. Dans son usine mosellane, Alizé Group maîtrise toutes les étapes de fabrication, de l'impression à la découpe, jusqu'à la mise en boîte. Les volumes ont régulièrement augmenté ces dernières années : 290 000 puzzles en 2023, 470 000 en 2024 et 750 000 en 2025. Pour accompagner cette évolution, l'entreprise prévoit de franchir le cap des 950 000 exemplaires en 2026.

Cette montée en puissance nécessite aussi de renforcer les équipements. Après un investissement de 400 000 euros en 2024 pour l'achat de deux imprimantes et d'une presse, une quatrième imprimante est intégrée en 2026. Aujourd'hui, le site fabrique plus de 3 500 boîtes par jour. Les effectifs suivent la même tendance. L'entreprise est passée de 19 salariés en 2023 à une cinquantaine aujourd'hui.

Le choix d'une fabrication française

Alizé Group met également en avant l'origine des matériaux utilisés pour ses produits. Les puzzles sont notamment fabriqués à partir de cartons recyclés certifiés FSC et d'encres certifiées Greenguard Gold. Les colles et les papiers proviennent, pour leur part, majoritairement de filières françaises. En outre, le groupe forbachois vient de recevoir le Prix de croissance Origine France Garantie, label dont les audits sont particulièrement exigeants.

De nouveaux marchés et des partenariats commerciaux

Au-delà de la production, le groupe poursuit son développement commercial, notamment à l'étranger. Il a lancé Puzzle.fr, une application mobile disponible sur iOS et Android. Elle propose un catalogue de 8 000 puzzles et permet aux utilisateurs de créer leurs propres modèles personnalisés.

En France, Alizé Group travaille avec plusieurs enseignes et éditeurs. Il a notamment réalisé une commande de 19 000 puzzles pour King Jouet et développe de nouveaux produits avec Cultura. Une collection de plus de 20 références a également été élaborée avec Hachette Livre. De son côté, Pieces & Peace s'est associé à Bioviva pour lancer une gamme destinée aux enfants.







