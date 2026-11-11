Ce dispositif national vise à accélérer la décarbonation locale et la transition énergétique d’ici 2030, en mobilisant de manière prioritaire une enveloppe globale de 10 milliards d’euros issue des certificats d’économie d’énergie (CEE).

La rentrée marque un tournant pour la transition écologique régionale. Le gouvernement a validé la sélection de 109 territoires lauréats à l'échelle nationale pour propulser le grand plan d'électrification des usages. Dans les Hauts-de-France, la dynamique est particulièrement visible : Saint-Quentin (Aisne), TE Flandre (Nord), la CC de la Plaine d’Estrées (Oise), Arras (Pas-de-Calais), la CC des 7 Vallées (Pas-de-Calais) et le Pôle métropolitain du Grand Amiénois (Somme) figurent parmi les candidats retenus.

Un levier économique de 10 milliards d'euros

Pour le tissu économique régional, l'enjeu est de taille. Les territoires sélectionnés orienteront en priorité les 10 milliards d'euros du plan national, financés via les CEE selon le principe du pollueur-payeur. Concrètement, l'État n'injecte pas de nouveaux budgets directs mais garantit à ces intercommunalités un renfort d'ingénierie précieux ainsi qu'un accès privilégié à des prêts bonifiés.

Quatre axes prioritaires guideront les investissements locaux : la sortie du fioul, la fin programmée du chauffage au gaz, le déploiement massif des mobilités électriques et l'accompagnement des activités économiques comme l’artisanat ou l'agriculture.

Une feuille de route opérationnelle dès fin 2026

Sous la supervision des préfets et de l’ADEME, chaque collectivité doit finaliser sa feuille de route pluriannuelle d'ici le 1er décembre. Ces stratégies territoriales serviront de laboratoires pour tester des solutions concrètes avant le lancement des premiers chantiers attendus dès la fin de l'année 2026. Pour Maud Bregeon, ministre déléguée en charge de l’Énergie, l’objectif reste clair : hâter la sortie des énergies fossiles tout en préservant la sobriété énergétique du territoire.