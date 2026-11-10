La chambre consulaire veut faire de l’hydrogène un levier de compétitivité pour l’industrie mosellane.

Le 16 octobre dernier, la CCI Moselle a donné son feu vert aux initiatives de Verso Energy, à Carling, et d'EP France Développement (GazelEnergie), sur le site de la centrale Émile-Huchet. Les deux entreprises portent des projets de production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone et ont obtenu leurs autorisations environnementales après leur examen par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Le 22 octobre suivant, le président de la CCI, Fabrice Genter, a rejoint l’UIMM Lorraine, les Entrepreneurs Moselle, l’Union des Entreprises de Moselle et la FBTP Moselle. Ensemble, ils ont interpellé l’État sur les projets de la Française De l’Énergie (FDE) et sur le potentiel de l’hydrogène naturel en Moselle.

Un levier pour la compétitivité industrielle

Pour la CCI, le développement de l'hydrogène constitue une piste pour répondre aux besoins énergétiques des entreprises. Dans un département marqué par une forte activité industrielle, le coût de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement pèsent sur les investissements et l'emploi. Cette filière pourrait notamment contribuer à réduire les émissions de la plateforme chimique de Carling-Saint-Avold et du secteur sidérurgique. Elle pourrait aussi trouver des applications dans la mobilité lourde et les travaux publics. Au-delà de la production d'énergie, son développement pourrait profiter à plusieurs activités locales. La sous-traitance, la maintenance, l'ingénierie et la formation figurent parmi les secteurs susceptibles d'en bénéficier.

Porter la voix des entreprises

À travers ces différentes démarches, la CCI Moselle souhaite prendre part aux décisions qui concernent l'avenir économique du département. Elle entend représenter les entreprises auprès des instances territoriales et défendre les investissements jugés structurants pour le territoire.

Son président, Fabrice Genter, estime que cet engagement ne se limite pas à l'accompagnement des entreprises. Il s'agit également d'agir sur les conditions nécessaires à leur développement, notamment en défendant une énergie locale et compétitive.