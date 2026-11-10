Depuis les nouvelles tendances touristiques liées au tourisme de proximité impulsées par la crise du covid-19, le département de l'Oise a développé une stratégie touristique pour mettre en lumière ses atouts. Baptisée "La batailles des activités", cette stratégie, lancée en 2023, a permis au territoire d'être vu comme un "territoire à voir", grâce à ses paysages et ses forêts, dans lequel on se ressource et on se déconnecte. Lors des Rencontres des acteurs du tourisme de l'Oise, Oise Tourisme a fait le bilan de ce qui a été fait devant des professionnels du secteur, impliquées dans cette stratégie touristique qui court jusqu'en 2028. «Les attentes évoluent. Si le territoire est désormais attirant par ses paysages, cela ne suffit plus, exprime Brigitte Lefebvre, présidente de Oise Tourisme. Il faut vivre des expériences et le tourisme se tourne vers des activités à faire et pour les deux dernières années de notre stratégie, nous allons développer davantage d'activités structurantes sur notre territoire».

Car 2021, Oise Tourisme a pris un nouveau virage stratégique : désormais, le tourisme de proximité pour l'habitant est développé, suivant les nouvelles aspirations. Et jusqu'en 2028, l'objectif se tourne davantage vers le développement des activités pour faire de l'Oise un "territoire à vivre". «La stratégie jusqu'en 2028 engage une transformation de l'offre et sa mise en œuvre sera pilotée par 35 points d'arrivée fixées pour 2028», précise Stéphane Rouziou, directeur de Oise Tourisme.

Développement des activités de plein air

À pieds, en vélo ou en bateau, ces chemins stratégiques de l'agence ont été pris avec beaucoup de succès pour l'heure. Principale filière investie par Oise Tourisme, en raison de son importance économique (cinq milliards de retombées directes par an en France) et de la forte dynamique du marché (+47% de cyclotouristes), les destinations à vélo ont été fortement développées. Les destinations thématiques ou à forte valeur expérimentale ont notamment vues le jour, comme par exemple "Oise Gravel". Pensé comme un parcours modulable, ce grand itinéraire de près de 700 kilomètres se parcourt étape par étape pour découvrir le territoire comme une expérience à vivre.



Dans ce sens, les chemins de randonnées ont été mieux qualifiés et mieux valorisés avec, par exemple, la construction de "collections" (micro-balade, depuis une gare, etc.). L'enjeu est aussi de taille : la randonnée est la première activité loisirs pendant les vacances, avec 27 millions de pratiquants en France. Enfin, la tourisme fluvial est pensé, dans l'Oise, comme un moteur d'attractivité, générant chaque année 1,4 milliard d'euros de retombées économiques en France. Création d'offres innovantes (Cyclo'Coisières), un projet de hale à Pont-Sainte-Maxence, régnération des bases de loisirs et création de "spots bleus et verts", tels sont les leviers de développement.

La suite ? La préparation de la nouvelle stratégie 2029-2033, dont Les Rencontres des acteur du tourisme ont donné la voie aux professionnels du secteur à travers d'ateliers, en vue de son élaboration et son exécution.



