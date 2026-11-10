Baie de Somme : l'office de tourisme lance un nouveau site Internet

En ligne depuis quelques jours, le nouveau site internet de l’office de tourisme de la baie de Somme - souligné d’un coeur rouge- vient de faire peau neuve. Eco-conçu, il a été pensé pour la destination, ses visiteurs et ses professionnels. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est une véritable invitation à passer un séjour clé en main et en totale immersion sur ce territoire unique, que ce soit sur le littoral ou sur les terres.



Se concocter un séjour sur mesure

Il s’ouvre sur trois pages défilantes : suivre le courant là où le fleuve Somme prend tout son temps en proposant une escale à la maison des marais de Longré-les-Corps-Saints; l’émotion grandeur nature entre terre et mer pour vivre l'harmonie d'un sanctuaire préservé labellisé Grand Site de France ou en prendre plein les yeux à Cayeux-sur-Mer destination nature.

En haut à droite, on découvre cinq onglets : la destination (sur lequel apparaissent notamment Saint-Valery-sur-Somme et à terme les 43 communes de la communauté d’agglomération de la baie de Somme), explorer (culture et patrimoine, baie de Somme au fil des saisons, itinéraires et roadtrips..), activités, préparer (où manger, où dormir, se déplacer en baie de Somme…) et agenda.

En rouge, la rubrique en direct affiche ce qu’il est possible de faire le jour même, l’horaire de la marée basse ou de la marée haute, la possibilité de voir les webcams, comme au Cap Hornu à Saint-Valery-sur-Somme. Enfin, il est possible de réserver visites guidées, sorties nature ou hébergements via le site. En 2025, il a enregistré 1,128 million de visites, 578 000 visiteurs et 2,175 millions de pages vues.