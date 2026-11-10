Pour la première fois depuis début 2025, le taux de chômage en France a freiné sur le troisième trimestre: il est resté quasiment stable, s'établissant à 8,2% de la population active, mais il reste plus élevé qu'il y a un an, selon les données de l'Insee publiées mardi.

Par rapport au deuxième trimestre, le taux de chômage français, au sens du Bureau international du travail (BIT), a reculé de 0,1 point.

Mais comme il avait progressé les trimestres précédents, il est en revanche en hausse de 0,4 point sur un an, donc en comparaison avec le troisième trimestre 2025.

Et, à 8,2%, il reste loin de l'objectif initial d'Emmanuel Macron de ramener le taux de chômage à 5 % à la fin de son second mandat en 2027.

Si sur le trimestre, "c'est plutôt une bonne nouvelle", "on a encore du progrès à faire pour atteindre le plein emploi", a reconnu sur BFM Business le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, soulignant un taux de chômage français supérieur à "ceux de nos voisins européens".

Alors verre à moitié vide ou verre à moitié plein ? "Moins 0,1 point, je ne trouve pas que ce soit une excellente nouvelle", tranche Nathalie Chusseau, professeure d'économie à l'université de Lille, interrogée par l'AFP. Elle pointe une "crise institutionnelle et budgétaire qui est doublée d'une crise sociale" et face à "l'incertitude actuelle", des entreprises "dans l'attente de voir ce qu'il va se passer".

"Cette petite baisse n'est pas le signal qu'on entame une baisse durable", relève aussi l'économiste Mathieu Plane, de l'OCDE.

"Même si là, on a un petit épisode d'amélioration, c'est un peu un faux signal, car on est dans un épisode de croissance très, très faible et plutôt dans une phase de pertes d'emploi", ajoute-t-il.

Dynamique à protéger

Au troisième trimestre, le nombre de personnes sans emploi et qui en recherchent un activement a diminué de 47.000 par rapport au trimestre précédent, atteignant 2,6 millions de personnes, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

"Dans un contexte de tensions internationales et commerciales qui percutent notre économie, le marché du travail français fait mieux que résister", a commenté le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, se réjouissant d'une "dynamique (...) précieuse", qu'il "faut protéger".

Pour les syndicats, en revanche, pas de quoi se réjouir dans ces chiffres du chômage. La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, n'y voit "pas une bonne nouvelle". "Que ce soit quasi à l'étale, c'est qu'il n'y a pas d'aggravation de la situation, mais on a un vrai sujet d'emploi, notamment des jeunes et des seniors", a-t-elle déclaré sur France 2.

"Le pseudo plein emploi promis par Macron est inatteignable", a lancé, dans un communiqué, la CGT, qui appelle à faire grève le 17 novembre pour "des emplois pérennes à temps plein et des salaires qui suivent le coût de la vie".

Enorme" taux de chômage des jeunes

Le très léger recul du taux de chômage sur le trimestre concerne tous les âges, sauf les 50 ans et plus, pour qui il est resté quasiment stable (+0,1 point) à 5,6%, son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2022.

Très observé, le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) marque une baisse de 0,5 point sur le trimestre, mais il reste bien plus élevé que pour les autres tranches d'âge, à 21%.

"C'est énorme, il fait partie des pays où on a un des taux de chômage des jeunes les plus importants, donc il a certes baissé légèrement mais il a quand même augmenté de 1,6 point sur une année", souligne Nathalie Chusseau, qui y voit "un indicateur de mauvaise santé du marché du travail".

Pour les 25-49 ans, le taux de chômage a lui reculé de 0,2 point à 7,3%.

Le taux de chômage de longue durée (recherche d'emploi depuis au moins un an) s'est stabilisé à 2,1%, restant néanmoins à son plus haut niveau depuis le 2e trimestre 2022.