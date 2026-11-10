Analysé par l'agence parisienne Protourisme – via une étude commandée par l'Agglomération de la Région de Compiègne – Le Paris-Roubaix est devenu un événement incontournable à Compiègne. Les résultats ont été dévoilés le 6 novembre par l'agence et Philippe Marini, le président de l'ARC. L'objectif ? Déterminer les impacts réels de cet événement pour le territoire. Départ de cette mythique course cycliste depuis presque 50 ans, la ville de Compiègne investit 26 000 euros chaque année pour l'accueillir (une grande partie étant les salaires des personnes de l'agglomération présentes ce jour-là). Et pour cause : 11 200 personnes s'y rendent chaque année, dont 53% sont des spectateurs de l'ARC et 15% des spectateurs séjournent sur place.

En premier lieu, l'étude montre que cet événement attire des fidèles, passionnés de cyclisme et des spectateurs désireux de découvrir le départ de cette course, qui peut-être comparé à une belle étape du Tour de France. C'est donc un atout touristique et un levier attractif à moyen terme qui fait découvrir la ville de Compiègne. «C'est une porte d'entrée pour la découverte de Compiègne, explique Justine Mioche, responsable du pôle Observation de Protourisme. Il y a un impact bénéfique sur la perception et l'image de la destination». Car selon l'étude, un spectateur sur cinq découvre Compiègne et parmi ces nouveaux visiteurs, 60% envisagent de revenir pour une autre visite. L'explication se fait par l'image très positive du départ du Paris-Roubaix, l'engouement suscité fait garder en mémoire un moment agréable. Cet état d'esprit combiné à la satisfaction font que les spectateurs recommandent à l'unanimité la participation à cet événement.

Près de 400 000 euros de retombées économiques

Du côté des retombées économiques pour la ville, cette seule journée génère environ 380 000 euros de dépenses par les visiteurs, un événement qui est donc également rentable et bénéfique pour les entreprises locales. Dans ce chiffre, les 2 200 nuitées consommées par les officiels de la course et les 1 200 nuitées consommées par les spectacles participent à ces retombées financières. «Les hôteliers font état d'une demande forte et la restauration est aussi dynamisée car 53% des spectateurs sont allés au restaurant», constate Justine Mioche. Ainsi, Le Paris-Roubaix à Compiègne joue son rôle de locomotive économique : avec un budget d'organisation maîtrisé de 26 000 euros, un euro investi par la collectivité génère près de 15 euros de consommation.

Cette étude économique permet par ailleurs à l'ARC de «conforter les investissements, notamment les investissements hôteliers futurs», exprime Philippe Marini.