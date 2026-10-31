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Fêno 2026 : 62 000 visiteurs et des ventes record pour les exposants normands

Le Festival de la Normandie (Fêno) a battu son record de fréquentation à Caen, du 16 au 18 octobre. Pour les entreprises présentes, cette affluence s’est traduite par des ventes importantes et de nouveaux contacts commerciaux. La prochaine édition aura lieu à Rouen.

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La nouvelle Halle Gourmande a connu un franc succès.© Pierre Gaillot/Région Normandie

La nouvelle Halle Gourmande a connu un franc succès.© Pierre Gaillot/Région Normandie

Par Chloé Guerout
La Gazette Normandie
Publié le 31 octobre 2026 - Mis à jour le 31 octobre 2026

62 000 visiteurs ! La septième édition de FÊNO, organisée par la Région Normandie du 16 au 18 octobre, a battu son record de fréquentation. Le précédent record de 58 000 visiteurs avait été établi en 2024 dans la même ville. Au-delà de son succès populaire, l’événement confirme son rôle de vitrine commerciale pour les producteurs, artisans et entreprises de la région.

La nouvelle Halle gourmande a notamment rencontré un vif succès. Les métiers d’art ont aussi bénéficié de cette affluence. Les exposants fidèles constatent également une fidélisation du public.

La huitième édition de Fêno se tiendra du 22 au 24 octobre 2027 au Parc des expositions de Rouen.