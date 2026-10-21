Le salon de la Gastronomie de Bar-le-Duc peaufine sa recette à succès

Alors que 84% des Français estiment que consommer local, c’est avant tout soutenir l’économie locale et les producteurs, selon des études récentes, le Salon de la Gastronomie devrait pouvoir répondre aux envies de tous les consommateurs à Bar-le-Duc, les 24 et 25 octobre prochains. Et pour cause : avec cinquante professionnels du secteur présents sur deux jours, c’est bien une large diversité de produits locaux qui seront mis en avant. Producteurs, artisans, commerçants et restaurateurs issus majoritairement de Lorraine viendront à la rencontre des amateurs de gastronomie française pour un week-end placé sous le signe des dégustations. Bières artisanales, champagne, fromages, charcuteries, pâtisseries, chocolats, épicerie fine, les visiteurs auront la possibilité de «composer l’intégralité d’un repas tout en découvrant des produits d’exception et des ustensiles de cuisine», promettent les organisateurs.

Un programme riche en animations

Au-delà des exposants du terroir, l’événement mettra la cuisine de démonstration au cœur de la grande salle de la Barroise. Elle s'appuiera sur des chefs et des artisans qui se succèderont pour réaliser des recettes en direct autour de masterclass participatives. Pour cette seconde édition, un programme d’animations dense ponctuera les deux journées avec entre autres la participation du sommelier Christophe Boisselier qui proposera un spectacle original mêlant dégustation et magie mais aussi un atelier de brassage avec la démonstration en direct de la fabrication de bière artisanale assurée par la Brasserie Behonne, fraîchement créée. Si en 2025, 1 300 épicuriens s’étaient pressés à la Barroise, les organisateurs espèrent attirer davantage de gourmands venus déguster des produits locaux et démarrer leurs achats de Noël.