Après Rouen, c'est Caen qui accueille cette année le Festival de la Normandie, le Fêno, du 16 au 18 octobre. Cette septième édition réunira 420 exposants sur 25 000 m2, au Parc des expositions.

Pendant trois jours, l’événement consacré au «made in Normandie» mettra en avant les entreprises, producteurs, artisans, acteurs culturels, chercheurs et structures qui participent au développement du territoire. Huit espaces thématiques permettront de découvrir les savoir-faire normands dans des secteurs allant de la gastronomie à l’innovation, en passant par l’industrie, la recherche, la culture ou encore l’environnement.

Une nouvelle halle gourmande

Parmi les nouveautés de cette édition, la Fêno Halle gourmande proposera un espace de restauration et de dégustation, en intérieur et en extérieur, avec terrasse et programmation musicale. Quatre bars mettront à l’honneur les filières régionales et un food court réunira également huit exposants.

L’espace «À toutes jambes» sera consacré aux secteurs stratégiques pour l’économie régionale, notamment l’industrie, l’aéronautique, les énergies, le maritime, la logistique, la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation. Un Village des savoirs et des innovations de près de 600 m² permettra notamment de rencontrer chercheurs, étudiants et entrepreneurs.

La gastronomie sera également à l’honneur avec «L’Eau à la bouche», qui réunira producteurs, entreprises et chefs normands. Près de 30 animations culinaires sont prévues sur le Piano des Chefs. Enfin, les métiers d’art, la culture, le patrimoine, le tourisme et l’agriculture disposeront d’espaces dédiés.

L'événement avait réuni plus de 38 000 visiteurs à Rouen en 2025.