Le groupe Alainé prévoit de renforcer ses moyens de transport électrique pour acheminer les marchandises de Carrefour dans deux régions françaises. Le dispositif reposera sur huit poids lourds électriques fabriqués par Renault Trucks. Leur utilisation nécessitera une infrastructure adaptée, dont l’installation est programmée sur le site de Mâcon, en Saône-et-Loire. La station annoncée affichera une puissance totale de 1 600 kW et permettra de recharger jusqu’à 12 véhicules simultanément. Ce dispositif doit faciliter l’organisation des opérations et répondre aux besoins énergétiques des camions affectés aux livraisons régionales. Le projet associe ainsi le renouvellement d’une partie de la flotte à l’aménagement d’un équipement dédié, afin d’intégrer la motorisation électrique aux activités logistiques du transporteur.

Mâcon au cœur de la transition logistique

Cette initiative doit contribuer à limiter les effets du transport routier sur l’environnement. Les camions électriques ne produisent pas d’émissions de CO₂ directement à leur pot d’échappement pendant leur utilisation. Leur déploiement peut également réduire le bruit généré par les livraisons, un enjeu particulier dans les secteurs urbains. La diminution des vibrations constitue un autre avantage potentiel pour les conducteurs. Pour Alainé et Carrefour, cette évolution accompagne les démarches engagées en faveur d’un transport de marchandises moins carboné. À l’échelle locale, l’investissement renforce aussi la fonction logistique de Mâcon, qui accueillera l’équipement nécessaire au fonctionnement de cette flotte. Le projet s’inscrit dans les transformations du secteur, où l’électrification des véhicules s’accompagne du développement de solutions de recharge adaptées aux contraintes opérationnelles. Son déploiement doit ainsi faire évoluer une partie des livraisons desservant les commerces de Bourgogne-Franche-Comté et d’Auvergne-Rhône-Alpes.