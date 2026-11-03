Le mapping national 2026 distingue trois start-ups de la métropole dijonnaise parmi les entreprises françaises engagées face aux défis environnementaux et sociétaux. Ce palmarès des start-ups françaises à impact met en avant des entreprises qui apportent des réponses concrètes à ces enjeux, en matière de transition écologique et de transformation des modes de vie.

Gammeo se distingue par ses solutions numériques dédiées à la gestion, à la sécurité et à la conformité environnementale des bâtiments. Fungu’it contribue à la transition alimentaire en développant, grâce à la fermentation fongique, des ingrédients à la fois durables et sains. Symone, de son côté, porte une vision décarbonée de la mobilité avec une solution de transport routier innovante et écologique.

Cette reconnaissance nationale confirme la position de Dijon comme terre d’accueil privilégiée pour les projets à fort impact environnemental et sociétal.