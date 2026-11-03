Amiens : le salon SIPAC réunira 60 marques dédiées à la pêche

Les amateurs de pêche au coup pourront se retrouver à Amiens, dans la Somme, à l’occasion du salon SIPAC organisé les 7 et 8 novembre 2026. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs prévoient un espace de plus de 9 000 m² consacré aux équipements et aux pratiques de pêche. Au total, 60 marques sont annoncées. Les visiteurs pourront examiner différents matériels, comparer les nouveautés et découvrir des produits présentés par les exposants. Le salon s’adresse aussi bien aux pêcheurs réguliers qu’aux personnes qui souhaitent mieux connaître cette activité. Les échanges avec les professionnels doivent permettre d’obtenir des informations sur les équipements et leurs usages. Le rendez-vous intervient après une précédente édition tenue en 2024.

Des rencontres avec des spécialistes

Plusieurs animations viendront compléter l’offre d’exposition pendant les deux jours. Des conférences gratuites sont prévues les 7 et 8 novembre, avec la participation de spécialistes et de champions internationaux. Ces interventions donneront au public l’occasion de poser des questions et d’approfondir ses connaissances sur la discipline. Une compétition internationale est également annoncée dans le cadre de la manifestation. Les détails concernant son déroulement n’ont pas été précisés dans les informations disponibles. L’événement réunira ainsi fabricants, professionnels et pratiquants autour de la pêche au coup. Pour préparer leur visite, les personnes intéressées peuvent accéder à la billetterie en prévente sur la plateforme de réservation.



