Cette opération constitue la première cession réalisée dans le cadre du programme de rationalisation annoncé par FDE le 6 octobre 2026. Avec cette vente, FDE entend recentrer ses ressources sur les secteurs qu’elle considère comme prioritaires, notamment le gaz de mine et le biogaz. Le groupe souhaite privilégier les activités qui génèrent déjà des revenus ou dont les retombées financières sont attendues prochainement.

«Cette cession reflète notre rigueur : nous concentrons nos capitaux et nos équipes sur les actifs qui génèrent des flux de trésorerie dès aujourd'hui, notamment le gaz de mine et le biogaz», a déclaré Antoine Forcinal, directeur général de FDE.

Une opération qui doit contribuer à préserver la trésorerie

La vente de la participation dans Elgane Vind AS s’inscrit également dans la volonté de FDE de mieux cibler ses investissements et de préserver sa trésorerie. Le groupe précise toutefois que l’accord prévoit une contrepartie conditionnelle. Ce mécanisme lui permettra de conserver un intérêt économique dans le développement futur du projet éolien. «FDE reste axé sur la performance opérationnelle, la discipline d'investissement et la génération de flux de trésorerie durables et récurrents dans l'ensemble de ses métiers clés», indique la structure dans son communiqué de presse.