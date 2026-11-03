Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a demandé mardi aux préfets et responsables de sécurité de prévoir des "dispositifs robustes" pour la journée "sensible" de manifestation jeudi, selon un télégramme consulté par l'AFP.

"Les journées du 17, puis du 24 et du 31 octobre ont vu, en de nombreuses villes du territoire national, des groupes massifs d'individus, extrêmement mobiles, s'attaquer aux lieux de pouvoir, piller de nombreux commerces et s'en prendre aux forces de l'ordre", explique le ministre en préambule, avant de rappeler que la journée du 5 novembre "fait l'objet de nombreux appels à manifester dans le cadre d'une journée nationale d'action intersyndicale".

Pour éviter des débordements, tels que les dégradations, violences et pillages à un niveau d'intensité inédit du 17 octobre, Laurent Nuñez a donc demandé aux préfets de "travailler dans le même esprit que pour les journées du 24 et 31 octobre" avec la mise en place de "dispositifs opérationnels robustes, agiles et réactifs", avec des effectifs de police et de gendarmerie renforcés "pendant cette journée sensible".

Ils sont également invités à prendre "toute mesure de police administrative contribuant à garantir que les manifestations qui se dérouleront le soient dans le calme et sans heurts", comme les interdictions de manifester en centre-ville, des arrêtés autorisant le recours aux drones ou l'interdiction de port d'armes et d'équipements de protection.

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur préconise des contrôles de flux en amont des rassemblements, notamment dans les gares et axes de transports, "afin de limiter la circulation de profils à risques" et "de permettre la détection de matériels qui serviront à exercer des violences (cagoules, masques, feux d'artifice, mortiers, etc.) ou l'identification de personnes n'étant pas autorisées à participer à ces manifestations".