Le maire de Cannes David Lisnard a promis mardi sur BFMTV de nommer un "gouvernement commando" s'il est élu en 2027, "pour lancer les grandes réformes économiques" qu'il porte pour la présidentielle.

"Je nommerai immédiatement un gouvernement commando, resserré, qui aura des missions sur les 200 premiers jours", a affirmé le président de Nouvelle Énergie, qui promet également une "session extraordinaire" au Parlement à l'été 2027.

"Au bout de 200 jours, si les modalités n'ont pas été engagées, on changera les ministres", a assuré le candidat à l'élection présidentielle.

Le maire de Cannes, qui se revendique "libéral", promet entre autres "un moratoire sur les normes stupides", 200 à 300 milliards d'euros d'économies dans les dépenses de l’État, dont "80 milliards" dès la première année.

En dynamique ces dernières semaines dans les sondages, au point de dépasser le candidat LR Bruno Retailleau dans un sondage Ifop publié mardi, David Lisnard prône depuis longtemps une primaire de la droite et du centre, couloir où M. Retailleau et Édouard Philippe (Horizons) sont ses principaux concurrents.

Le candidat LR est celui dont David Lisnard se sent "le plus proche", a affirmé le maire de Cannes mardi sur BFMTV, tout en pointant la participation de l'ancien ministre de l'Intérieur à des gouvernements Macron, ce qui le "distingue" de lui.