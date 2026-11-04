L'agence SUPPLAY Amiens Industrie prévoit de recevoir les demandeurs d'emploi chaque mercredi, de 10h à 12h, à compter du 18 novembre 2026. Cette initiative répond aux besoins de recrutement des entreprises industrielles accompagnées par le réseau. Les participants pourront identifier les postes proposés, présenter leurs qualifications et discuter des profils recherchés avec les équipes de recrutement. Selon les besoins des employeurs, certaines évaluations nécessaires à la sélection pourront également être effectuées pendant ces rencontres. L'objectif est de rapprocher les candidats des entreprises qui recrutent et de leur permettre d'examiner différentes possibilités d'emploi dans le secteur industriel.

Une candidature à préparer en amont

L'accès à ces séances nécessite une démarche préalable. Les personnes intéressées devront transmettre un CV à jour à l'adresse amiens@supplay.fr pour demander leur inscription. Cette organisation permettra de préparer les échanges en fonction des candidatures reçues.

Fondé en 1968, SUPPLAY dispose d'un réseau de plus de 150 agences en France. L'entreprise intervient dans plusieurs domaines, notamment l'industrie, le BTP, le transport, la logistique, l'agroalimentaire, le secteur pharmaceutique et les activités tertiaires.