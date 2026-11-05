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Décryptage

Dunkerque : la chaleur des usines va chauffer plus de bâtiments

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La Communauté urbaine de Dunkerque confie à ENGIE la modernisation et l’extension de son réseau de chaleur, alimenté en majorité par la chaleur fatale des usines. 63 M€ investis, 85 % d’énergie décarbonée et un tarif en baisse de 20 % selon ENGIE.


La Gazette Nord-Pas-de-Calais | La Gazette France

Par Claire Decraene

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui 7h10 - Mis à jour 7h12 - 2 min de lecture

« Au lieu de chauffer des oiseaux, elle va chauffer des habitants de Dunkerque, de Grande-Synthe. » Patrice Vergriete, président de la CUD, résume ainsi l’enjeu : capter la chaleur fatale des usines, aujourd’hui perdue. L’idée n’est pas neuve : en 1986 déjà, le premier réseau dunkerquois récupérait celle d’Usinor, aujourd’hui ArcelorMittal, pour chauffer la piscine Paul-Asseman. «Ce territoire était sacrément pionnier », rappelle l’élu. Catherine MacGregor, directrice générale d’ENGIE, salue un territoire qui « montre la voie » : « Nous ne sommes pas ici pour faire de la décarbonation sans industrie, on veut faire la décarbonation avec l’industrie. »

Une facture allégée et amortie

Le groupement ENGIE / Santer Van Hoof Architecture obtient la délégation de service public des deux réseaux interconnectés de Dunkerque et de Grande-Synthe, qui desservent près de 14 000 bâtiments, des hôpitaux, des écoles et des bâtiments publics. Catherine MacGregor annonce une baisse de 20 % par rapport au tarif précédent et un mécanisme d’« amortisseur » face aux variations des prix de l’énergie. Patrice Vergriete y voit un triple avantage : du pouvoir d’achat, une énergie décarbonée et de la souveraineté. « On n’a pas besoin de pétrole, on n’a pas besoin d’électricité supplémentaire pour avoir recours à ce chauffage. Ça permet au territoire d’être autonome en termes de chaleur. »

Des sources de chaleur locales

La chaleur fatale industrielle fournira 53 % de la production : ArcelorMittal et l’huilerie Daudruy, puis Dillinger à partir de 2028. « On va avoir des extensions de réseaux de chaleur, donc plus de besoins énergétiques, d’où le fait d’aller chercher de nouvelles sources », explique Grégory Caracotte, chef de projet réseau énergétique à la CUD. Les déchets ménagers du Pôle de valorisation de Dunkerque apporteront 27 %, la station d’épuration 5 % en 2028. De quoi éviter jusqu’à 450 000 tonnes de CO2 sur la durée du contrat. « On parle beaucoup d’électrification, on parle aussi de gaz vert et parfois on oublie la chaleur », souligne Catherine MacGregor.

Objectif zéro fuite en 2030

Vieillissant, le réseau présente des fuites, qu’ENGIE traite par des réglages simples comme une baisse de pression. ENGIE va renouveler 16 km de canalisations et traiter les tronçons fragiles, avec un objectif « zéro fuite » en 2030. De quoi économiser jusqu’à 7,5 GWh d’énergie et 29 000 m3 d’eau par an. Le réseau passera de 70 à 84 km avec une extension vers Coudekerque-Branche. Des prolongements vers Bourbourg et Cappelle-la-Grande pourraient être étudiés. Objectif : raccorder d’ici 2030 l’équivalent de 4 000 logements de plus.

Renouer avec la population

Pour Patrice Vergriete, le réseau illustre aussi un enjeu plus large : retisser le lien entre les Dunkerquois et l’industrie, distendu par la désindustrialisation. Il appelle les industriels à « revenir au cœur de la vie de la cité ». Sinon, prévient-il, « on ne pourra plus développer l’industrie, parce que les populations le refuseront ».

Un financement et une charte citoyenne

63 M€ d’investissement global

34 M€ de prêt Transformation écologique de la Banque des Territoires

8,7 M€ de prime Certificats d’économies d’énergie

Un dispositif de financement participatif prévu pour les habitants du Dunkerquois

100 % des travaux confiés à des entreprises locales

10 000 heures de travail consacrées à l’insertion professionnelle

130 tonnes de matériaux réemployés, recyclés ou valorisés