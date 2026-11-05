À Amiens, les commerces seront ouverts les dimanches 8 et 15 novembre

Cette autorisation du préfet de la Somme, Rollon Mouchel-Blaisot, fait suite à une réunion qui a rassemblé les acteurs économiques du territoire, en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie Amiens-Picardie. «Tous voulaient échanger sur les préoccupations exprimées par les commerçants amiénois, et plus particulièrement ceux implantés dans le centre-ville d'Amiens, communique la préfecture de la Somme. Cette décision vise à accompagner l’activité commerciale locale et permettre aux commerçants qui le souhaitent de bénéficier de ces deux journées supplémentaires d’ouverture».

La municipalité sollicite le préfet

De même, la Ville d'Amiens et ses élus délégués au commerce avaient sollicité le préfet afin d'autoriser ces deux ouvertures exceptionnelles, en complément des dérogations déjà accordées. La démarche intervient dans ce contexte particulièrement difficile pour les commerçants : «Les manifestations qui se sont déroulées ces dernières semaines dans le centre-ville ont fortement perturbé la fréquentation et l’accessibilité des commerces, entraînant des pertes d’activité significatives pour de nombreux établissements», expriment les élus amiénois. Au lendemain de la mobilisation du 17 octobre, le maire Frédéric Fauvet avait d'ailleurs réaffirmé son «soutien aux commerçants», rappelant que «les revendications portées par le mouvement social», dont il reconnaît aussi la légitimité, «ne sauraient en aucun cas justifier des violences, des dégradations ou des actes de malveillance».

Une mesure avant le Marché de Noël

Jean-Claude Ester, l'adjoint au maire en charge du commerce, ajoute qu'à l’approche des fêtes de fin d’année : «Nous avons souhaité offrir la possibilité de deux ouvertures dominicales supplémentaires. C’est une mesure de soutien concrète, elle leur permettra de rattraper une partie du chiffre d’affaires perdu ces derniers mois et d’aborder dans de meilleures conditions le lancement du Marché de Noël d’Amiens, le 21 novembre prochain». La Ville d’Amiens signifie ainsi qu'elle «demeure pleinement mobilisée, aux côtés des commerçants et en lien avec les services de l’État, pour accompagner cette période décisive pour le commerce amiénois».

