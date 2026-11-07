Bresles : le SMDO inaugure un nouvel outil pour les agents et élus

Acquis en décembre 2021, ce site est désormais opérationnel. A Bresles, le Syndicat Mixte du Département de l'Oise (SMDO) a inauguré le 4 novembre, en présence de son président Philippe Marini et des membres du bureau, des nouveaux espaces. Ce lieu sert désormais aux élus et aux agents du syndicat, avec pour objectifs d’améliorer l’organisation des activités, de faciliter le fonctionnement quotidien des équipes et de préparer les évolutions futures de la gestion des déchets dans l’Oise.

Ces nouveaux équipements visent à améliorer les conditions d’accueil des élus, à faciliter le travail des équipes et à rapprocher certains services des agents. La commune de Bresles a été choisie car elle se situe au cœur du territoire du SMDO. Par son accessibilité, à proximité de la RN 31, la position de la commune offre aussi un potentiel de développement. Et Il accueille désormais plusieurs espaces dédiés aux activités du syndicat : une salle de comité syndical pour faciliter les réunions des élus, des bureaux pour les conducteurs et coordinateurs de transport, un espace consacré à la médecine du travail ainsi qu’une salle dédiée à la pédagogie et à la prévention des déchets, dont l’aménagement est en cours.

Une nouvelle page d'histoire

Ce nouveau site marque une autre dynamique du SMDO. Créé en 1996 sous le nom de Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise, le SMDO se développe depuis 2016, à l’initiative des deux fondateurs Philippe Marini, maire de Compiègne et Jean Anciant, alors maire de Creil, suite de la fusion avec le SYMOVE, élargissant ainsi son périmètre et ses compétences.

Depuis, les élus se sont unis pour développer une filière d’élimination des déchets respectueuses de l'environnement et performante. À tel point le département de l’Oise est un précurseur en la matière de recyclage de déchets. «Avec ces nouveaux espaces, le SMDO poursuit son engagement en faveur de la coopération entre les territoires, de l’amélioration de ses services et de la recherche de solutions adaptées aux enjeux de la gestion des déchets dans l’Oise», note le syndicat.