Le Conseil départemental de l’Oise présentera sa campagne de viabilité hivernale 2026-2027, le 10 novembre prochain, au Centre routier départemental de La Rue-Saint-Pierre. Cette rencontre permettra également de découvrir les équipements technologiques mobilisés pour intervenir en fonction des conditions météorologiques pendant la période hivernale. Le Département prévoit également de communiquer les principaux chiffres de cette nouvelle campagne.

L’évènement sera organisé en présence de Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental de l’Oise, Anne Fumery et Olivier Paccaud, conseillers départementaux du canton de Mouy.

Plus de 4 000 kilomètres de routes à surveiller

Durant la période hivernale, les équipes du Département assureront la sécurité des automobilistes sur plus de 4 000 kilomètres de routes départementales. Une centaine d’agents se relaieront jour et nuit, sept jours sur sept, jusqu’à la mi-mars. Leur mobilisation sera déclenchée chaque fois que les conditions météorologiques le nécessiteront.

Cette organisation repose également sur différents outils destinés à faciliter les interventions, dont le boîtier de pilotage des saleuses et la sonde embarquée. Les agents disposent aussi de dispositifs de protection du travailleur isolé (PTI), de kits anti-endormissement et d’une application permettant de suivre les engins de salage.



