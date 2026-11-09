Pas-de-Calais : Plus de 150 postes à pourvoir chez Maeva&co Academy

L’enjeu : plus de 150 postes en apprentissage à pourvoir pour la saison 2027 dans les campings des trois marques du groupe, Camping Paradis, Campings maeva et Ushuaïa Villages. Animateurs, hôtes, réceptionnistes : débutants comme profils expérimentés peuvent se présenter et passer un premier entretien sur place. Les candidats retenus suivront deux mois de formation rémunérée, avec hébergement, avant de rejoindre leur camping dès avril. À la clé, un diplôme reconnu par l’État. Une belle opportunité pour les jeunes du Béthunois en recherche d’un métier ou d’une première expérience. Les candidatures sont ouvertes. Il faut envoyer CV et lettre de motivation à recrutements-academy@maeva.com ou se présenter à l'une des sessions de recrutement.

Tout le monde peut postuler : débutants souhaitant apprendre un nouveau métier ou candidats expérimentés prêts à prendre plus de responsabilités. Cinq rendez-vous :

Mardi 10 novembre 2026 14h Mission Locale de Béthune (62)

Jeudi 12 novembre 2026 14h Mission Locale d'Armentières (59)

Vendredi 13 novembre 2026 14h Mission Locale d'Hazebrouck (59)

Lundi 16 novembre 2026 13h Forem de Mons (Belgique)

Mardi 17 novembre 2026 13h Forem de Namur (Belgique)

Pour rappel, avec plus de 150 campings franchisés sous trois marques (Camping Paradis, Campings maeva et Ushuaïa Villages), maeva&co est le premier franchiseur de l'hôtellerie de plein air en France. Filiale du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs, l'entreprise accompagne plus de 6 800 hébergeurs indépendants et près d'un million de vacanciers par an, sur 13 marchés européens.