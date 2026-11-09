L’objectif ? Mettre en lumière les sites, les acteurs et les initiatives qui contribuent à faire vivre cette mémoire. Dans le Pas-de-Calais, l’événement se déroulera le lundi 9 novembre autour du cimetière militaire du Faubourg d’Amiens et Mémorial d’Arras, de la Commonwealth War Graves Commission avec deux temps forts.

Ce projet a été lancé par la Mission Patrimoine de la Première Guerre mondiale, créée en 2025 à la suite de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité, de 139 sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale, répartis entre la France et la Belgique. Les 139 sites funéraires et mémoriels s’étendent sur quelques 700 km de la mer du Nord à la frontière franco-suisse (Front Ouest de la Première Guerre mondiale). Des lieux dédiés au recueillement, au souvenir et aux hommages sont créés spécialement.

Transmettre une histoire commune, celle du premier grand conflit mondial, c’est apprendre du passé et renforcer les liens des peuples autour d’un objectif commun : la préservation de la paix. Le patrimoine mondial permet de préserver l’histoire et de développer le tourisme de mémoire sur les territoires concernés où reposent des milliers de combattants venus du monde entier. Le Département du Pas-de-Calais compte 14 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité.