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Les Grands Jours de la Mémoire dans le Pas-de-Calais le 9 novembre prochain

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À l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice, la Mission Patrimoine de la Première Guerre mondiale, association en charge de la coordination des opérations de suivi, de conservation et de valorisation des sites funéraires et mémoriels français de la Première Guerre mondiale, a souhaité organiser les Grands Jours de la Mémoire, une semaine de programmations itinérantes qui se déroulera du 3 au 11 novembre 2026 autour des sites classés UNESCO, de l’Alsace à la Belgique. 

Marie Boullenger | La Gazette France

Par Marie Boullenger

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 11h42 - Mis à jour 11h45
Le cimetière militaire du Faubourg d’Amiens et Mémorial d’Arras. © Adobe Stock - PhilippeGraillePhoto

Le cimetière militaire du Faubourg d’Amiens et Mémorial d’Arras. © Adobe Stock - PhilippeGraillePhoto

L’objectif ? Mettre en lumière les sites, les acteurs et les initiatives qui contribuent à faire vivre cette mémoire. Dans le Pas-de-Calais, l’événement se déroulera le lundi 9 novembre autour du cimetière militaire du Faubourg d’Amiens et Mémorial d’Arras, de la Commonwealth War Graves Commission avec deux temps forts

Ce projet a été lancé par la Mission Patrimoine de la Première Guerre mondiale, créée en 2025 à la suite de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité, de 139 sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale, répartis entre la France et la Belgique. Les 139 sites funéraires et mémoriels s’étendent sur quelques 700 km de la mer du Nord à la frontière franco-suisse (Front Ouest de la Première Guerre mondiale). Des lieux dédiés au recueillement, au souvenir et aux hommages sont créés spécialement. 

Transmettre une histoire commune, celle du premier grand conflit mondial, c’est apprendre du passé et renforcer les liens des peuples autour d’un objectif commun : la préservation de la paix. Le patrimoine mondial permet de préserver l’histoire et de développer le tourisme de mémoire sur les territoires concernés où reposent des milliers de combattants venus du monde entier. Le Département du Pas-de-Calais compte 14 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité.

Marie Boullenger | La Gazette France

Marie Boullenger

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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