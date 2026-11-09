Le mardi 8 décembre, le château de Couches accueillera une rencontre réunissant les entreprises et les organismes partenaires du réseau «Les entreprises s’engagent 71». Prévue de 9h à 11h30, cette matinée marquera une nouvelle étape dans le fonctionnement du dispositif en Saône-et-Loire, avec l'organisation de son premier comité de pilotage annuel.



Ce réseau départemental vise à encourager les acteurs économiques à prendre part aux évolutions sociales et environnementales de leur territoire. Il s'adresse aux structures de toutes dimensions et issues de différents secteurs. Avec l'appui des services de l'État et des partenaires locaux, les entreprises peuvent notamment développer des initiatives liées à l'accès à l'emploi, à l'égalité des chances et aux pratiques respectueuses de l'environnement. Des rencontres et des échanges entre professionnels permettent également de partager les expériences et de faire émerger des collaborations.

Des objectifs pour l'année prochaine

La réunion du 8 décembre sera consacrée à l'examen des réalisations de l'année écoulée et aux orientations à retenir pour 2027. Les participants pourront présenter leurs expériences, discuter des besoins du territoire et proposer de nouvelles pistes de travail. L'objectif est de construire les prochaines actions en tenant compte des contributions des différents membres. À l'échelle nationale, cette démarche repose sur un réseau de 101 clubs répartis dans les départements français. Ils associent les entreprises aux institutions publiques et aux acteurs de proximité pour développer des engagements concrets.



La rencontre se tiendra au château de Couches, propriété historique datant du XIIe siècle et protégée au titre des Monuments historiques. Les personnes présentes pourront également découvrir le domaine lors d'une visite organisée après les échanges. Les modalités de participation sont accessibles sur le site officiel du réseau.