Parni Esmati arrive en France à l'âge de 19 ans par amour. Elle se lance très vite dans le secteur de la beauté du regard, qui n'avait pas encore le vent en poupe. Cela passe par de l'épilation aux fils, de la restructuration de sourcils et du make-up artist. Elle bataille pour créer son entreprise, se former et trouver ses premières clientes. «Dans ma famille, il fallait être médecin ou ingénieur, faire de grandes études. Moi, j'ai fait du laboratoire, des études dans la chimie. Je voulais être laborantine. C'est mon autre passion que malheureusement j'ai laissé dans le placard. Et en fait, de l'autre côté, il y a ma passion pour les femmes. Je ne me voyais pas en laboratoire avec ma blouse blanche toute ma vie, j'aime trop bouger, découvrir. Et je me considère plus comme une artiste au final», confie la cheffe d'entreprise qui, a 36 ans aujourd'hui, vit de sa passion.

Pay with a smile, une philosophie solidaire

«Un jour, il y a une cliente que je ne vois plus venir à mon salon. Elle qui venait tous les mois. Sa fille m'explique qu'elle n'a plus de sourcils. Là je réalise qu'il y a des femmes qui ne peuvent même pas aller prendre soin d'elles parce qu'elles ont une maladie ou eu un accident. Elle ne peut pas venir faire ses sourcils ni aller chez le coiffeur. Elle a perdu sa féminité en fait». Cela sera le point de départ de sa formation en microblading, cette technique de maquillage semi-permanent qui permet de redessiner et restructurer les sourcils poil par poil. Elle a alors 24 ans : «À cet âge-là, j'étais plus dans l'idée d'investir et apprendre à proposer quelque chose pour ces femmes-là. Lorsque j'ai eu ma première cliente, j'ai décidé d'en offrir à chaque fois. Mon octobre rose je le fais pendant toute l'année !».

Parni Esmati appelle cette action "Pay with a smile". Cela fait neuf ans que cela dure et représente un montant offert de plus de 29 000 euros. Un vrai mouvement que cette maman de deux garçons rêve de voir se répandre.

Une démarche globale

«Avec mes origines persane, ma vie au Danemark et aujourd'hui à Amiens, je suis très riche en cultures», exprime-t-elle. Parni signifie "soie" en persan. Quel nom providentiel pour son institut de beauté ouvert il y a 12 ans à Amiens et qui s'est spécialisé il y a peu dans le linge de lit et les accessoires en soie de haute qualité. «La soie c'est une continuité de notre skin care. Ainsi huit heures de sommeil c'est huit heures de soin !», explique la dirigeante. La soie est très très proche de notre propre peau et de nos cheveux parce que c'est une matière naturelle. «La route de la soie, je suis née là et puis je suis arrivée ici à Amiens où je me perfectionne et me spécialise. C'est incroyable ! Et en fait, c'est parti d'un coup. A la première sortie de mes produits, mes chouchous, masques et taies d'oreiller, j'ai été dévalisée». Pas étonnant que des enseignes comme les Galeries Lafayette d'Amiens lui propose un corner pour mettre en avant sa marque.